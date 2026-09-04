الرياض يواجه الأهلي دون تريزيجيه ومينساه

استبعد البرازيلي ماوريسيو دولاك، مدرب فريق الرياض الأول لكرة القدم، المصري محمود حسن «تريزيجيه» والغاني برينارد مينساه عن قائمة مواجهة الأهلي، الجمعة، في الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي.

وخرج اللاعبان المصري والغاني من حسابات المدرب البرازيلي بعد أن كانا ضمن القائمة الأساسية في المباريات الماضية وآخرها مواجهة نيوم التي كسبها الفريق العاصمي بهدف نظيف في رابع جولات الدوري.

واستعان مدرب الرياض بكل من حسن العلي وعصام بحري عوضًا عن تريزيجيه ومينساه المرجح معاناتهما من إصابتين خاصة النجم المصري الذي لم يكمل مواجهة نيوم الماضية.

وبخلاف هذين التغييرين، أبقى دولاك على أسلحته المعتادة التي ظل يعتمد عليها في الجولات الماضية، والمتمثلة في الكندي ميلان بورجان، حارس المرمى، الأوروجوياني رودريجو أباسكال وسليمان هزازي ومحمد الخيبري وسلطان العيسى وفهد الجيزاني والجزائري فكتور لكحل والفرنسي تيدي أوكو والبرتغالي لياندرو أنتونيس

ويحتل الرياض المركز الـ12 برصيد أربع نقاط، مقابل ست نقاط للأهلي صاحب المركز الثامن قبل مباراتهما المقررة على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل في جدة.