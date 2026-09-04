ريوس يوقع عقد الإعارة

وقَّع الكولومبي ريتشارد ريوس، لاعب وسط فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، مساء الجمعة، عقد تمثيل «النمور» موسمًا واحدًا بعد استعارة خدماته من نادي بنفيكا البرتغالي.

وأعلن الاتحاد عن توقيع اللاعب المعار عقده داخل مقر النادي في حضور البرتغالي دومينجوس أوليفيرا، الرئيس التنفيذي، الذي رحَّب بالكولومبي متمنيًا له التوفيق مع زملائه، وتحقيق النتائج التي تتطلَّع إليها جماهير النادي.

وينضمُّ لاعب الوسط الجديد إلى التدريبات، مساء الجمعة، قبل نحو 24 ساعةً من مواجهة النصر في جدة، ضمن خامس جولات دوري روشن السعودي.

وفي وقتٍ سابقٍ، أكدت مصادرُ خاصَّةٌ بـ «الرياضية» جاهزية اللاعب للمشاركة في «الكلاسيكو» إذا قرَّر المدرب الألماني ينس فيسينج ذلك