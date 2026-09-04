16 مدينة تحتضن تجارب «مهد»

أطلقت أكاديمية مهد الرياضية، الجمعة، تجارب أداء كرة القدم، حتى ديسمبر المقبل، في 16 مدينةً سعوديةً، ضمن جهودها المستمرة لاكتشاف المواهب الرياضية الواعدة، وإتاحة الفرصة أمامها للانضمام إلى منظومة تطويرٍ متخصِّصةٍ وفق منهجياتٍ احترافيةٍ.

وتستهدف تجارب الأداء اللاعبين من مواليد 2013 حتى 2017، وتجري في مدن أبها، ومكة المكرمة، وتبوك، وجازان، وحائل، والقصيم، وحفر الباطن، والباحة، والمدينة المنورة، وعرعر، وينبع، ونجران، وسكاكا، ووادي الدواسر، والطائف، والخرج.

وطبقًا لبيان الأكاديمية، تأتي هذه الجولة امتدادًا لجهود توسيع نطاق اكتشاف المواهب، والوصول إليها في مختلف المناطق السعودية من خلال توفير فرصٍ متكافئةٍ للموهوبين، وإخضاعهم لتجارب أداءٍ وتقييماتٍ فنيةٍ، تهدف إلى التعرُّف على إمكاناتهم وقدراتهم تمهيدًا لاختيار أبرز المواهب، ومواصلة تطويرها ضمن برامج الأكاديمية.

وتواصل أكاديمية مهد من خلال برامجها ومبادراتها العمل على بناء قاعدةٍ أوسع من المواهب الرياضية، ودعم مسيرتها منذ مراحل الاكتشاف المبكرة وصولًا إلى مستويات الأداء المتقدم، بما يسهم في رفد الرياضة السعودية بأجيالٍ جديدةٍ من الرياضيين الموهوبين.