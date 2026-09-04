المرة الثالثة.. الاتفاق يعود بنقاط أبها

خطف فريق الاتفاق الأول لكرة القدم انتصارًا مهمًا أمام مضيفه أبها بعدما تغلب عليه بهدف دون رد، خلال المواجهة التي جمعت الفريقين، الجمعة، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، ضمن الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي.

وتعد هذه المرة الثالثة التي يعود فيها الاتفاق بنقاط المباراة كاملة من أرض أبها خلال مواجهتهما في دوري المحترفين حيث سبق أن فاز على مضيفه موسم 2020ـ2021 عندما فاز الاتفاق 4ـ1 ، و2023ـ2024 بنتيجة 3ـ1، وهذه المرة الأولى التي تنتهي فيها المباراة بنتيجة 1ـ0.

ويدين الاتفاق بهدفه إلى الفرنسي موسى ديمبيلي الذي سجل هدف المباراة الوحيد من ضربة رأسية لترطم الكرة بالقائم وتصطدم برأس مواطنه دونوفان ليون حارس أبها وتعانق الشباك عند الدقيقة 80.

وألغى محمد الشهراني حكم المباراة هدفًا لديمبيلي بالطريقة ذاتها، بعدما عاد إلى تقنية الـ«VAR» لوجود حالة تسلل عند الدقيقة 86، واحتسب الحكم 6 دقائق وقتًا بدل ضائع لم يسفر عن جديد على مستوى النتيجة.

ورفع الاتفاق رصيده إلى 9 نقاط في المركز السادس، بينما بقى أبها بنقطة واحدة في المركز الـ 18.

ويحل أبها ضيفًا على النصر الأربعاء المقبل، وبعدها بـ24 ساعة يستقبل الاتفاق نظيره الفيصلي ضمن الجولة السادسة من «روشن».