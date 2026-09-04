قانونيان: موقف الاتفاق ضعيف أمام هاربورج

أكد لـ «الرياضية» خبيران قانونيان ضعف موقف نادي الاتفاق في تحرُّكه المزمع ضد الأمريكي بن هاربورج، رئيس ومالك نادي الخلود، ردًّا على وصفِه الطقم الثالث لفريق الاتفاق الأول لكرة القدم بأنه «أبشع قميص» رآه في حياته، في تعليقٍ له تحت منشور على منصة «إكس».

ونفى خالد البابطين، الرئيس السابق للجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، تهمة ارتكاب مخالفة تنصّ عليها اللوائح الرياضية عن هاربورج.

وقال: «العبارات التي صدرت عنه لا تنطبق عليها أحكام المادة 50 من لائحة الانضباط، المتعلقة بالإساءة الإعلامية».

وتفرض الفقرة 4 من المادة 50 غرامة مالية لا تتجاوز 100 ألف ريال في حال تضمَّن التصريح الإعلامي، أيًّا كان نوعه، إثارةً للرأي العام، أو عبارات وإشارات منافية للأخلاق الرياضية.

ورأى البابطين أن عبارة «أبشع قميص رأيته في حياتي» لا يمكن تكييفها قانونيًا بوصفها إشارة مباشرة تستوجب العقوبة الانضباطية، مُكمِلًا: «بل تصنّف كرأي شخصي يندرج تحت بند تقييم التصميم».

وحقُّ تقديم شكوى ضد رئيس الخلود مكفولٌ من الناحية الإجرائية ولا يعني بالضرورة ثبوت المخالفة، حسبما أوضح القانوني عبد اللطيف النعيم.

وذكر النعيم أن تعليق هاربورج لم يتضمن سبًّا أو قذفًا أو تجريحًا مباشرًا لشخص أو جهة.

وقال: «العبارة التي كتبها موجّهة في ظاهرها إلى تصميم القميص، وهو ما يمنح الدفاع مساحة مُعتبَرة للدفع بأن ما كتبه لا يتجاوز حدود حرية الرأي والنقد، فيما يبقى التكييف القانوني النهائي سلطة تقديرية حصرية للجنة الانضباط والأخلاق».

ووفقًا له، سيكون محور النقاش، في حال نظر اللجنة الأمر، هو تكييف عبارة هاربورج، لتحديد ما إذا كانت مجرد رأي شخصي، أما أنها بالنظر إلى صفة قائلها وسياقها وطريقة طرحها قد تجاوزت الانتقاد إلى إثارة الرأي العام أو منافاة الأخلاق الرياضية.

وعما إذا كان تحرّك الاتفاق ضروريًا من الناحية الإجرائية، علّق النعيم: «لائحة الانضباط استثنت المخالفات المشمولة بالفقرة 4 من المادة 50 من اشتراط تقديم المتضرر شكوى، مما يعني أن تحريك الإجراءات في هذه الحالة يقع ضمن الصلاحيات التلقائية للجنة ولا يتوقف بالضرورة على خطوة الاتفاق».

وردًا على ما كتبه رئيس الخلود عن الطقم أسود اللون، أعلن خالد الناصر، المتحدث باسم الاتفاق، أن إدارة ناديه «ستتخذ كافة الإجراءات القانونية والنظامية اللازمة للحفاظ على سمعة النادي وهويته».

وواصل هاربورج التفاعل، واقتبس ما كتبه الناصر على «إكس» مُعلِّقًا: «الموسم الماضي نادي الاتفاق طقطق عليّ فرديت بصورة غوريلا.. الموسم الحالي طقطقت عليهم فهددوني برفع قضية عليّ».