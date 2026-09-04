ماريسكا: عقلية إنزو تناسب سيتي.. ودوكو خارج الحسابات

أكد الإيطالي إنزو ماريسكا، مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الأول لكرة القدم، أنَّ عقلية الفوز لإنزو فرنانديز، لاعب الوسط، ستتناسب بشكل مثالي معهم.

وانتقل الدولي الأرجنتيني إلى سيتي في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية، قادمًا من تشيلسي، مقابل 169 مليون دولار في صفقة عادلت الرقم القياسي في الدوري الممتاز والمسجلة باسم السويدي ألكسندر إيزاك، مهاجم ليفربول، بعد وصوله الموسم الماضي من نيوكاسل.

وسبق أن عمل فرنانديز تحت قيادة ماريسكا في «ستامفورد بريدج»، حيث تُوّج معه بلقب كأس العالم للأندية ومسابقة دوري المؤتمر «كونفرينس ليج».

وقال ماريسكا، الذي تولّى تدريب سيتي خلفًا للإسباني بيب جوارديولا، في مؤتمر صحافي، الجمعة: «إنزو يعرف عقلية الفوز، وعندما تنتمي إلى فريق، وينضم إليه فائز آخر، يكون الجميع سعداء دائمًا.. من المهم جدًّا أن يكون معنا، ونحن سعداء بذلك 100 في المئة».

وحظيت الحقبة الجديدة بقيادة ماريسكا في ملعب «الاتحاد» بدعم أكبر إنفاق على الانتقالات على الإطلاق يقوم به نادٍ واحد في الميركاتو.

وأنفق سيتي نحو 460 مليون جنيه إسترليني «622 مليون دولار» إجمالًا، وكان من بين أبرز تعاقداته إيليوت أندرسون والمغربي الواعد أيوب بوعدي والسنغالي إيليمان ندياي.

لكنه استرد أيضًا نحو 300 مليون جنيه إسترليني من بيع عقود الإسباني رودري، البرازيلي سافيو، الهولندي تيجاني رايندرس، الإسباني نيكو جونزاليز، وجيمس ترافورد.

وذكر المساعد السابق لجوارديولا: «أنا سعيد جدًّا بالجهد الذي بذلته الإدارة، سعيد جدًّا في الأيام الأخيرة.. وصل إيليمان وإنزو، وأصبحت الآن التشكيلة مكتملة، انتهى الأمر. الآن حان وقت العمل».

وحقَّق ماريسكا بداية إيجابية لبطل الدوري 10 مرات بفوزين متتاليين على بورنموث وكريستال بالاس في مستهل سعيه لإحراز لقبه الأول منذ ثلاثة مواسم.

وتتوقع جماهير الفريق تحقيق ثلاث نقاط السبت، عندما يستقبل كوفنتري، الصاعد حديثًا، الذي لم يحقق أي نقطة منذ عودته إلى دوري الأضواء للمرة الأولى منذ 25 عامًا.

كما قدَّم ماريسكا تحديثًا عن تشكيلة الفريق، مؤكدًا أنَّ البرتغالي ماتيوس نونيز، الظهير الأيمن، جاهز للعودة بعد غيابه عن المباراة السابقة. أما الجناح البلجيكي جيريمي دوكو، الذي لم يشارك منذ مواجهة الدرع الخيرية، فلن يكون حاضرًا.