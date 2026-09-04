باباس: لم نهاجم بالشكل الصحيح

ذكر الأسترالي آرثر باباس، مدرب فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، أن فريقه أصبح من الستة الأوائل في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، لكنَّه مركزٌ لا يبحث عنه، مشدِّدًا على العمل بجدٍّ خلال المرحلة المقبلة.

وعاد الاتفاق بانتصارٍ مهمٍّ خارج ملعبه بتخطي مضيفه أبها 1ـ0 ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري، الجمعة، ليرفع الفريق الشرقي نقاطه إلى تسعٍ في المركز السادس، في انتظار ما ستسفر عنه بقية مباريات الجولة.

وقال الأسترالي في مؤتمرٍ صحافي عقب اللقاء: «حقَّقنا الفوز في ثلاثٍ من أصل خمس مبارياتٍ، وبعد مواجهة اليوم دخلنا ضمن الفرق الستة الأولى، لكنْ هذا ليس المركز الذي نريده، وسنواصل العمل، وبذل المزيد لتحقيق نتائجَ إيجابيةٍ».

وأضاف: «الملعب مرتفعٌ ومختلفٌ، ولم نعتد على اللعب في مثل هذه الظروف، لكنْ أداؤنا كان ممتازًا، وأظهرنا الروح والشغف والقتالية، واستحققنا الفوز».

وكشف باباس عن أن الاتفاق عانى كثيرًا من عدم القدرة على اختراق دفاع أبها، وبناء الهجمات بالشكل الصحيح على الرغم من لعبه بتوازنٍ خلال الشوط الأول.

واختتم حديثه بالقول: «في الشوط الثاني نجحنا في الدخول بشكلٍ أفضل، وخلقنا الخطورة، وتمكَّنا من تسجيل هدفٍ، حسم المباراة، ومنحنا الفوز».