بوريتش: خسارة الاتفاق محبطة

أظهر الكرواتي دامير بوريتش، مدرب فريق ⁧‫أبها الأول لكرة القدم، إحباطًا من خسارة الفريق أمام الاتفاق 0ـ1، ضمن الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي، الجمعة.

وقال المدرب الكرواتي، في مؤتمر صحافي عقب المباراة: «أشعر بالإحباط بعد المباراة بسبب السيناريو الذي حدث، ضغطنا على الاتفاق وحاولنا مرارًا، لكن دون جدوى، واللاعبون قدَّموا كل ما لديهم، وهذا أكثر ما يحزنني».

وأقرَّ بوريتش بقوة فريق الاتفاق، وقدرة لاعبيه على استغلال الفرص التي أتيحت له خلال المباراة، مبينًا أنَّ التبديلات التي أجراها المنافس أحدثت الفارق.

وذكر: «دخلنا المباراة ونحن نفتقد خمسة عناصر، وهذا ليس تقليلًا من بقية اللاعبين، لكنها كانت ظروفًا صعبة واجهناها قبل المباراة».

وأضاف: «نفتقد كثيرًا لخدمات عبد الكريم دارسي ومحمد الدوسري وناصر الدعجاني ولورينتز روسير وديالو، فهم عناصر أساسية ومهمة معنا منذ بداية الموسم، وغيابهم أثَّر سلبًا على الفريق».

ودافع المدرب الكرواتي عن التبديلات التي أجراها خلال سير المباراة وبصفة خاصة تبديل نبيل فقير، قائلًا: «الهدف الذي استقبلناه لا علاقة له بتبديل نبيل فقير، فالظروف والمجريات في تلك اللحظة كانت تتطلب تكتيكًا معينًا».