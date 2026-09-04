«واحة مسرح الطفل» تنطلق بـ 4 عروض مسرحية

انطلقت فعاليات «واحة مسرح الطفل» بحايط حركان في محافظة عنيزة، وتستمر حتى الإثنين المقبل، بتنظيمٍ من جمعية المسرح في عنيزة.

وتقدم الواحة تجربةً مسرحيةً وترفيهيةً موجَّهةً للأطفال والعائلات من خلال أربعة عروضٍ مسرحيةٍ متنوِّعةٍ في أجواءٍ تسهم في إثراء تجربة الطفل الفنية، وتعزيز تفاعله مع الفنون المسرحية.

وحسبَ وكالة الأنباء السعودية «واس»، تأتي «واحة مسرح الطفل» ضمن الفعاليات الثقافية والفنية التي تحتضنها محافظة عنيزة بهدف تقديم محتوى مسرحي نوعي يناسب الطفل والأسرة، وتعريف الأطفال بأشكالٍ متعددةٍ من الفنون المسرحية في قالبٍ ترفيهي جاذبٍ.

وتستقبل الواحة زوارها يوميًّا من الـ 05:00 مساءً حتى الـ 10:00 مساءً، وتقدم تجربةً مسرحيةً وترفيهيةً موجَّهةً للأطفال والعائلات عبر أربعة عروضٍ متنوعةٍ، تجمع بين المسرح الغنائي، ومسرح الماريونيت، ومسرح الشارع بهدف إثراء تجربة الطفل الفنية، وتعزيز حضور المسرح بوصفه مساحةً للمتعة والخيال والتفاعل.