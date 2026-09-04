ريوس يتدرب.. وفيسينج يحدد المستبعد قبل «الكلاسيكو»

شارك الكولومبي ريتشارد ريوس، لاعب الوسط المنضم إلى فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في التدريب الجماعي، مساء الجمعة، قبل نحو 24 ساعةً على مواجهة النصر في «الكلاسيكو» ضمن خامس جولات دوري روشن السعودي.

واختتم الفريق استعداداته للمباراة بحصةٍ تدريبيةٍ على ملعبه في جدة، شهِدت انضمام ريوس إلى زملائه الجدد بعد ساعاتٍ قليلةٍ من توقيعه عقد انتقاله إلى «الإتي» معارًا لمدة موسمٍ واحدٍ من بنفيكا البرتغالي.

ووفق مصادر «الرياضية»، يتجمَّع «النمور»، ظهر السبت، داخل أحد فنادق المدينة، ويعقد المدرب الألماني ينس فيسينج اجتماعًا فنيًّا معهم للكشف عن التشكيل الأساسي وأسماء الاحتياطيين.

وسيستبعد فيسينج أحد لاعبيه الأجانب التسعة، التزامًا بقواعد الدوري التي تمنع تسجيل أكثر من ثمانيةٍ منهم في قائمة يوم المباراة.

وخاض التسعة التدريب الأخير قبل «الكلاسيكو»، الذي تمحور، كما ذكرت المصادر، حول الجوانب التكتيكية.