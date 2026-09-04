بعد أحداث ليون.. «يويفا» يغرّم الغندوزي وجرينوود 80 ألفا

فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، الجمعة، عقوباتٍ بالإيقاف والغرامات المالية على الفرنسي ماتيو الغندوزي، لاعب خط وسط فريق فنربخشة التركي، وزميله المهاجم الإنجليزي ميسون جرينوود على خلفية الأحداث التي وقعت عقب الفوز على ليون الفرنسي في إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال أوروبا، الشهر الماضي.

وجاءت هذه العقوبات بسبب الأحداث التي وقعت بعد المباراة، التي انتهت بفوز فنربخشة 2ـ1، إذ اتُّهم اللاعبان بتوجيه إشاراتٍ، عُدَّت استفزازيةً تجاه جماهير الفريق المضيف. وتصاعدت حدة المواجهة بعد إطلاق الحكم صافرة النهاية حيث اندلعت مشاجرةٌ عند مغادرة الغندوزي أرض الملعب.

وغرَّم الاتحاد الغندوزي 50 ألف يورو «لإهانة آخرين حضروا المباراة، واستفزاز المشاهدين، وانتهاك القواعد الأساسية للسلوك اللائق»، كما أوقف عن اللعب أربع مبارياتٍ في مسابقات الأندية التابعة لـ «يويفا». أمَّا جرينوود، فغُرِّم 30 ألفًا، وأوقف مباراةً واحدةً «لانتهاكه القواعد الأساسية للسلوك اللائق».

وتم تأجيل تنفيذ الإيقاف الخاص باثنتين من المباريات الأربع المفروضة على الغندوزي «فترة اختبارٍ مدتها عامٌ واحدٌ»، كما خضع إيقاف جرينوود لمباراةٍ واحدةٍ للسبب نفسه.

وفرض الاتحاد عقوباتٍ أيضًا على الناديين بسبب المشكلات الجماهيرية، وإلقاء مقذوفاتٍ، وإشعال ألعابٍ ناريةٍ، وانتهاك قواعد السلوك خلال المباراة.

وتعرَّض أنتونيو فيريرا، مدرب حراس مرمى ليون، للإيقاف خمس مبارياتٍ بتهمة «الاعتداء الجسيم» مع تأجيل تنفيذ إيقافه مباراتين منها لمدة عامٍ واحدٍ تحت الاختبار.

وتأهل فنربخشة إلى مرحلة الدوري لدوري أبطال أوروبا بفوزه بنتيجة 3ـ2 في مجموع المباراتين.