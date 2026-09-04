الأهلي يستعيد التوازن بالانتصار الأكبر

استعاد فريق الأهلي الأول لكرة القدم توازنه بعد خسارتين متتاليتين إثر فوزه الكاسح على ضيفه الرياض 5ـ0، خلال المواجهة التي جرت الجمعة على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في جدة، ضمن الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي.

وحسم الفريق الجداوي الشوط الأول لصالحه بثلاثة أهداف تناوب على تسجيلها الإنجليزي إيفان توني من ركلة جزاء عند الدقيقة «16»، والأرميني إدوارد سبيرتسيان «43»، والبرتغالي فرانشيسكو ترينكاو في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

وفي الشوط الثاني، عزَّز الأهلي تقدمه بهدف رابع حمل توقيع إيفان توني من ركلة جزاء أخرى في الدقيقة «61»، قبل أن يختتم نايف مسعود الحصيلة بالهدف الخامس عند الدقيقة «87».

وبهذه النتيجة، سجَّل الفريق الأهلاوي أكبر انتصار في النسخة الجارية للدوري، متجاوزًا نتيجته في الجولة الثانية عندما أمطر شباك أبها برباعية نظيفة.

ورفع الأهلي رصيده إلى تسع نقاط، بينما تجمد رصيد الرياض الذي تلقى خسارته الثالثة عند أربع نقاط.