إنريكي و5 لاعبين.. باريس يتمسك بالعناصر الأساسية

مدَّد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الجمعة، عقد الإسباني لويس إنريكي، مدرب الفريق الأول لكرة القدم، حتى 2030، إضافةً إلى خمسةٍ من لاعبيه الأساسيين، هم الإسباني فابيان رويس إلى 2028، والإكوادوري ويليان باتشو، والبرتغالي جواو نيفيش، ولوكاس بيرالدو، وسيني مايولو حتى 2031.

وجاء تمديد العقود قبيل انطلاق مباراة الفريق أمام موناكو ضمن المرحلة الثالثة من الدوري الفرنسي، وهي الأولى له على ملعبه الموسم الجاري.

وبعد تقديم الصفقات الجديدة على ملعب «حديقة الأمراء»، وهم ماجنيس أكليوش، والإسباني فيران توريس، ولوكا دينيي، والبلجيكي ميكا جودتس، والإيطالي أليساندرو لونجوني، أعلن حامل لقب الدوري تمديد عقود المدرب ولاعبيه الخمسة وسط استقبالٍ حماسي من الجماهير.

وكان المدرب السابق لبرشلونة ومنتخب إسبانيا تولى تدريب باريس صيف 2023، ونجح في تحقيق أول لقبٍ للفريق في دوري أبطال أوروبا بعد فوزٍ ساحقٍ على إنتر ميلانو الإيطالي 5ـ0 في نهائي نسخة 2025، ثم دافع بنجاحٍ عن الكأس بالانتصار على أرسنال الإنجليزي بركلات الترجيح.

كذلك أحرز نادي العاصمة ثلاثة ألقابٍ للدوري الفرنسي، ولقبين لكأس فرنسا بعد أن تسلم إنريكي قيادة الجهاز الفني عقب رحيل المدرب كريستوف جالتييه.