بثنائية.. الهلال يجدّد سلسلة انتصاراته على الشباب

هزم فريق الهلال الأول لكرة القدم مضيّفه الشباب بهدفين نظيفين، الجمعة، ضمن خامس جولات دوري روشن السعودي، محققًا سلسلةً من ثلاثة انتصاراتٍ متتالية على «الليوث» للمرَّة الرابعة منذ استحداث البطولة بصيغتها الحالية صيف 2008.

وتأجَّل هز الشباك إلى الشوط الثاني الذي شهد تسجيل الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، لاعب وسط «الأزرق»، الهدف الأول في الدقيقة 53.

وأضاف زميله البرتغالي روبن نيفيش، لاعب الوسط، الهدف الثاني في الدقيقة 87 من ركلة جزاء.

وسجَّل اللقاء الظهور الثاني للمهاجم الإنجليزي أولي واتكينز مع الهلال، والأول له بصفةٍ أساسيةٍ، فيما شارك زميله البرازيلي جابرييل مارتينيلي، الجناح الأيسر، للمرة الأولى بعد قدومه من أرسنال الإنجليزي.

وواصل الهلال انتصاراته على الشباب الذي هزمه أيضًا في مواجهتي الموسم الماضي، وكرَّر سلسلةً حدثت ثلاث مراتٍ من قبل، آخرها عندما أسقطه ذهابًا وإيابًا في نسخة 2023ـ2024، ثم في الدور الأول من تاليتها.

وارتفعت انتصاراته على الشباب في «المحترفين» إلى 22، مقابل خمس هزائم فقط، وعشرة تعادلات.

ورفض الهلال التفريط في أي نقطةٍ منذ بداية الموسم الجاري محققًا العلامة الكاملة من مبارياته الخمس، بإجمالي 15 نقطة.

أمَّا الشباب، فعجز مجدَّدًا عن تحقيق أول انتصاراته في الدوري، ولقي هزيمته الثانية في خمس جولاتٍ، وتوقف رصيده عند ثلاث نقاطٍ.