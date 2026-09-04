مهرجان ولي العهد.. هجن السعودية تتصدر اليوم الثاني

تصدرت الهجن السعودية اليوم الثاني من مهرجان ولي العهد للهجن 2026 في نسخته الثامنة بتحقيق 13 فوزًا من أصل 21 شوطًا، الجمعة، خلال الفترة الصباحية، وسجَّلت «لهايب» لمالكها محمد الفهيدة أسرع توقيت في فئة «الحقايق»، بالتزامن مع الظهور الأول لـ«المزاين» في تاريخ المهرجان.

وقطعت «لهايب» مسافة الشوط الثالث بزمن «2:56.781» دقيقة، وبسرعة بلغت «40.728» كيلومترًا في الساعة، في حين سجَّلت الهجن القطرية خمسة انتصارات، والإماراتية 3، وبلغ المتوسط العام للتوقيت «2:59.257» دقيقة، وفقًا لإحصاءات اللجنة المنظمة.

وفي «المزاين»، أسفرت نتائج «فردي مفاريد» عن فوز عبد الله القحطاني بشوط «قعدان ـ لون الشعل» عبر «رمح الشعل»، وحلَّ فهد العتيبي بـ«موقف مريفات» ثانيًا، وعالي الدوسري بـ«سرب» ثالثًا.

وطبقًا لوكالة الأنباء السعودية «واس» حسم فلاح الشهراني صدارة «قعدان ـ لون وضح» بـ«محزم طايع»، أمام فهد العرجاني بـ«إعصار غزاير يام»، في حين تُوِّج العرجاني بـ«سيطرة غزاير يام» في «بكار ـ لون صفر»، تلاه خالد المطيري بـ«أقفت بالشوط»، ثم عقاب المطيري بـ«لغم الصفر».

وفي «قعدان ـ لون صفر»، نال مقرن العتيبي المركز الأول بـ«إنذار»، وجاء عبد الرحمن المطيري بـ«ماثل» ثانيًا، وماجد عثمان عبد الله المطيري ثالثًا، واختتمت النتائج بفوز نواف بن جخدم بـ«الصارمة إمارة الشعل» في «فردي بكار ـ لون شعل»، يليه جفران بن هضبان بـ«تحذر بن هضبان»، ثم بياهي العجمي.

ويأتي إدراج «المزاين» للمرة الأولى منذ انطلاق الحدث عام 2018، بالتعاون مع نادي الإبل، عبر ثلاثة أيام رئيسة مخصصة لفئة «المفاريد»، في خطوة توسع نطاق فعالياته وتواكب تطلعات الملاك، وتسهم في تطوير قطاع الهجن والإبل بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وانطلقت النسخة الجارية على أرض ميدان الطائف التاريخي لسباقات الهجن، تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتستمر حتى 13 سبتمبر الجاري، بتنظيم الاتحاد السعودي للهجن، وبجوائز مالية تتجاوز 50 مليون ريال.