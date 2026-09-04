الخامس في الدوري.. سافيتش يمارس هوايته أمام الشباب

جدَّد الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، لاعب وسط فريق الهلال الأول لكرة القدم، حضوره المعتاد أمام شباك الشباب بعدما سجَّل هدفًا في مواجهة «الليوث»، الجمعة، ضمن الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي.

وأحرز سافيتش الهدف في الدقيقة 53 من المباراة مستغلًّا كرةً عرضيةً، قدَّمها له زميله محمد محزري، الظهير الأيمن، الذي سجَّل إسهامه التهديفي الأول بقميص الهلال.

وأصبح الشباب أكثر فريقٍ يهزُّ اللاعب الصربي شباكه في بطولة الدوري، بواقع خمسة أهدافٍ، يليه الأخدود برصيد أربعة أهداف.

وسجَّل لاعب الوسط أهدافه الخمسة في ست مبارياتٍ خاضها أمام الشباب ضمن بطولة الدوري.

وتتوزَّع الأهداف الخمسة على أربع مبارياتٍ من الست، في حين غاب عن التسجيل خلال مباراتين.

وارتفع عدد أهدافه في الدوري إلى 35، أحرزها على مدى أربعة مواسم شاملة النسخة الجارية، بإجمالي 98 مباراة.