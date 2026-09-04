ثلاثي النصر يحير بوستيكوجلو

أرجأ الأسترالي آنج بوستيكوجلو، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، اختيار قائمة «الكلاسيكو» أمام الاتحاد إلى يوم المباراة، حسبما أفادت مصادر خاصة بـ «الرياضية».

ويتواجه الفريقان مساء السبت، على ملعب «الإنماء» في جدة، ضمن خامس جولات دوري روشن السعودي.

ومنذ توليه تدريب النصر، يُحدِّد الأسترالي قائمته للمباراة مساء اليوم الذي يسبقها بعد الحصة التدريبية الأخيرة. لكن الكلاسيكو غيَّر عاداته، وهو ما أرجعته المصادر إلى عدم استقراره حتى مساء الجمعة على اللاعبين الأجانب الذين سيواجه بهم صاحب الأرض.

ويعقد بوستيكوجلو اجتماعًا فنيًّا مع الفريق قبل نحو خمس ساعات على موعد صافرة البداية، يكشف فيه عن تشكيلته الأساسية والتسعة الذين سيجلسون على دكة الاحتياط.

ورجحت المصادر استبعاد المدرب أجنبي من بين الثلاثة، البرازيلي بينتو ماتيوس، حارس المرمى، والمدافع الفرنسي محمد سيماكان، والمدافع الإسباني إينيجو مارتينيز، فضلًا عن العراقي حيدر عبد الكريم، لاعب الوسط.

وطار النصر إلى جدة، عصر الجمعة، ببعثةٍ شمِلت 25 لاعبًا، بواقع 15 سعوديًا و10 أجانب، هم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ومواطناه جواو فيليش وسامو كوستا، والفرنسي كينجسلي كومان، والسنغالي ساديو ماني، والبرازيلي أنجيلو جابرييل، فضلًا عن بينتو وسيماكان ومارتينيز وعبد الكريم.

وتدرَّب الفريق، بعد وصوله بقليل، على ملعب رديف لملعب «الإنماء» داخل مدينة الملك عبد الله الرياضية، مختتمًا استعداداته للمباراة.