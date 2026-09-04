22 لاعبة يدشن معسكر ناشئات الأخضر

دشَّن المنتخب السعودي للفتيات تحت 15 عامًا لكرة القدم معسكره التدريبي في الدمام، وسيستمر حتى 9 سبتمبر الجاري، ضمن البرنامج الإعدادي للمنتخب استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.

وطبقًا لموقع الاتحاد السعودي لكرة القدم، يهدف المعسكر إلى رفع الجاهزية الفنية والبدنية للاعبات، وتعزيز الانسجام بين عناصر المنتخب من خلال البرنامج التدريبي الذي أعدَّه الجهاز الفني، بما يسهم في تطوير المستوى، ومواصلة إعداد اللاعبات للمرحلة المقبلة.

واستدعى الجهاز الفني 22 لاعبةً للانضمام إلى المعسكر، هن مريم اليوسف، الجليلة مدبش، تالا حافظ، لارا بخيت، صبا العليان، وعد الخالدي، هداية عبد العزيز، رسيل ريفي، ألينا بوقس، هتون آل غائب، سعدية حسن، إسمار هوساوي، رولين عبد الله، ديلار مختار، رتيل المربعي، الجوري الدوسري، روز الأحمدي، ديما إبراهيم، الجوهرة عبد اللّه، لوتس الجهني، رنا الخماش وسيرين سويلم.

ويأتي المعسكر ضمن خطة إعداد أخضر الفتيات تحت 15 عامًا التي يشرف عليها الاتحاد السعودي لكرة القدم لمواصلة تطوير المنتخب، ورفع جاهزيته الفنية والبدنية.