«أمريكا المفتوحة».. أرينا وجيسيكا إلى الدور الرابع

حافظت البيلاروسية أرينا سابالينكا على مسيرتها المذهلة في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس بفوزها «6ـ3 و6ـ4» على الروسية كاميلا راخيموفا في الدور الثالث، الجمعة، لتواصل سعيها نحو الفوز باللقب ​للمرة الثالثة على التوالي. وبدأت أرينا المباراة في أجواء حارة للغاية في «فلاشينج ميدوز»، وسرعان ما أظهرت نواياها إذ كسرت إرسال منافستها مبكرًا لتسيطر على المباراة، ومضت في طريقها لحسم مجموعتي المواجهة. وقدَّمت المصنفة الأولى عالميًّا أداءً قويًّا على الإرسال منذ البداية وسدَّدت 10 إرسالات ساحقة دون أن تواجه أي نقاط ‌كسر، بينما خسرت أربع ‌نقاط فقط على إرسالها الأول. وتواجه أرينا في الدور المقبل الأمريكية تايلور تاونسند أو الروسية ديانا شنايدر، ما يفتح الباب أمام احتمال خوض اختبار آخر ضد لاعبة أمريكية مدعومة من الجماهير المحلية، أو إعادة المواجهة مع شنايدر، التي هزمت أرينا في دور الثمانية ببطولة فرنسا المفتوحة. وفي مباراة ثانية أبقت الأمريكية جيسيكا بيجولا على آمالها في الفوز بأول لقب لها في إحدى البطولات الأربع الكبرى للتنس، حيث تمكنت المصنفة الثالثة من قلب النتيجة بعد خسارتها للمجموعة الأولى لتتغلب على منافستها ليلى فرنانديز، التي وصلت هي الأخرى إلى نهائي أمريكا المفتوحة سابقًا بنتيجة 1ـ6 و6ـ4 و6ـ3، لتبلغ الدور الرابع في فلاشينج ميدوز. وستواجه بيجولا منافستها سورانا كريستيا، التي أطاحت بالإيطالية جاسمين باوليني، المصنفة التاسعة عشرة، في وقت سابق من منافسات الليلة في مباراة جرت على الملاعب الخارجية في دور ‌الـ 16، وستحتاج إلى ‌تصحيح بعض أوجه القصور في أدائها ​بعد ‌البداية ⁠المتعثرة ​أمام فرنانديز، لكن ⁠اللاعبة الأمريكية أظهرت المرونة والهدوء اللذين جعلاها واحدة من المرشحات للفوز باللقب.