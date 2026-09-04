إنزاجي: جعلنا الشباب يعاني.. وأنتظر وصول مدافع

أكد الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، إحكام لاعبيه السيطرة على مباراتهم مع الشباب، الجمعة، ضمن خامس جولات دوري روشن السعودي، مشيرًا إلى معاناة المنافس أمامهم خلال الشوط الثاني، بعدما رفعوا نسق اللعب.

وفي مؤتمر صحافي تلا اللقاء الذي انتهى هلاليًّا بثنائية قال إنزاجي: «كنَّا في كامل تركيزنا وسيطرنا على المباراة. عدنا للتو من مواجهة استنزفتنا أمام الأهلي، واليوم واجهنا أيضًا خصمًا قويًّا، لكننا قدَّمنا أداءً جيدًا».

وأضاف: «ظهرنا في الشوط الثاني بصورة أفضل من الأول، وأضعنا العديد من الفرص. حاولنا رفع الرتم في الشوط الثاني، وعانى الشباب من ذلك، وتمكنا من استغلال المساحات التي ظهرت بعد رفع نسق اللعب».

وتحدث عما قدَّمه محمد محزري، الظهير الأيمن، قائلًا: «عانينا الموسم الماضي في مركز الظهير الأيمن، لكننا نملك محزري الآن. كنَّا نتابعه منذ الموسم الماضي، وقد غطى المركز بشكل جيد، ويقدم كل ما لديه. نعمل مع حمد اليامي أيضًا وننتظر عودته، وكذلك صبري دهل، رغم أنه ليس مركزه الأساسي».

وأرجع تبديل المدافع حسان تمبكتي إلى قرار فني وليس اضطراريًّا، مبينًا: «حسان غاب عن الملاعب لمدة شهرين بسبب الإصابة، وكنت أتمنى البدء به أمام الأهلي، واستبداله اليوم لم يكن بسبب إصابة».

وتابع: «لاجامي يعاني من إصابة ونتمنى عودته في أقرب وقت، ونواجه بعض الصعوبات في مركز قلب الدفاع، لكن لدينا مشعل خيارًا آخر متاحًا».

وحول التنسيق بين مارتينيلي، الوافد الجديد، وسامرفيل داخل الملعب أوضح: «هما يجيدان اللعب في الجهة اليمنى بكل أريحية، وبعدما أدخلنا صبري دهل بدلًا من سامرفيل، نقلنا مارتينيلي إلى الجهة اليسرى، وسيكون بإمكاننا التبديل بينهما خلال مجريات المباريات».

وفتح الباب أمام ضم لاعبين جدد ولا سيما في خط الدفاع قائلًا: «أكرر مجددًا، فيما يتعلق بالتعاقدات، فإن سوق الانتقالات لا يزال مفتوحًا، والأمر يعود إلى الإدارة الرياضية والتنسيق بيننا. ندرك حاجتنا إلى تدعيم مركز قلب الدفاع، ونعمل على ذلك».

وواصل الثناء على أداء سلطان مندش، الجناح الأيمن، بالقول: «يقدم موسمًا كبيرًا. قبل اللقاء، لم يكن يعرف ما إذا كان سيشارك أساسيًّا أو بديلًا، لكنه قدَّم 65 إلى 70 دقيقة على أعلى مستوى. أتمنى أن يواصل تقديم هذه المستويات».

ورفض الهلال التفريط في أي نقطةٍ منذ بداية الموسم الجاري محققًا العلامة الكاملة من مبارياته الخمس، بإجمالي 15 نقطة.