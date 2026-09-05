دولاك: مشكلتنا دفاعية.. ولن نغيّر أسلوبنا

شدَّد البرازيلي ماوريسيو دولاك، مدرب فريق الرياض الأول لكرة القدم، على أنه لن يُغيِّر أسلوب لعبه على الرغم من الخسارة 0ـ5 أمام الأهلي، الجمعة، في خامس جولات دوري روشن السعودي، مؤكدًا في الوقت ذاته أن فريقه يعاني من مشكلةٍ واضحةٍ في خط الدفاع.

وقال دولاك في المؤتمر الصحافي بعد نهاية اللقاء: «بدأنا المباراة بشكلٍ جيدٍ. بعد ركلة الجزاء، تغيَّرت الأحداث، وأيضًا عقب الوقوف لشرب الماء، لكننا عدنا بشكلٍ قوي، واستمررنا حتى الدقيقة 43، وبعدها سجل الأهلي الهدفين الثاني والثالث، وهذا أمرٌ طبيعي لأننا لعبنا أمام بطل آسيا».

وأضاف المدرب البرازيلي: «هناك مشكلةٌ دفاعيةٌ نعمل على حلها، لكن بالنسبة لي التنظيم الدفاعي ليس السبب، بل التركيز الذي يتسبَّب في بعض الأخطاء، ويجب أن نعمل على ذلك، ونُحسِّن من وضعنا».

واختتم مدرب الرياض: «عليَّ أن أعيد الثقة للاعبين، ولن نُغيِّر أسلوبنا. على الرغم من الفارق الفني إلا أننا لعبنا بشكلٍ جيدٍ أمام فريقٍ قوي».