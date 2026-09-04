الزمالك يكسب بورت الجيبوتي بثنائية

فاز فريق الزمالك المصري الأول لكرة القدم 2ـ1، الجمعة، على مضيفه إيه إس بورت الجيبوتي في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا.

وافتتح الزمالك التسجيل في الدقيقة 5 من المباراة، التي جرت على ملعب القاهرة، بعد اختراقٍ من داخل منطقة الجزاء من الجهة اليسرى بمجهودٍ فردي من الجناح الأنغولي شيكو بانزا الذي أرسل عرضيةً إلى محمد شحاتة، لاعب الوسط، ليضعها في الشباك الخالية بسهولةٍ.

وضاعف الزمالك النتيجة بهدفٍ، أحرزه بانزا بعد ركلةٍ ركنيةٍ من الجهة اليمنى، نفَّذها أحمد عبد الرحيم، وقابلها بضربة رأسٍ، سكنت الشباك «37».

وقلَّص الفريق الجيبوتي النتيجة من خطأ فادحٍ من أحمد خضري، مدافع الزمالك، في التمرير، استغله مهدي حسين محبي الذي استحوذ الكرة، وأنهاها بتسديدةٍ من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك «82».

شرح الصورة: محمد شحاتة، لاعب الوسط، يحتفل بعد تسجيله هدف التقدم للزمالك في شباك إيه إس بورت الجيبوتي في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا الجمعة.. وفي الصورة الثانية الجناح الأنغولي شيكو بانزا واحتفالية خاصة بزيارة الشباك (المركز الإعلامي- الزمالك)