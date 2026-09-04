أخضر الشاطئية الخامس آسيويّا والـ 17 عالميّا

حقق المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الشاطئية أفضل تصنيفٍ في تاريخه بعد أن تقدَّم خلال شهر سبتمبر الجاري إلى المركز الـ 17 عالميًّا والخامس آسيويًّا، وفق التصنيف العالمي الصادر عن منظمة كرة القدم الشاطئية «Beach Soccer».

وطبقًا لوكالة الأنباء السعودية «واس»، يأتي هذا التقدُّم امتدادًا للمسيرة التصاعدية لأخضر الشاطئية منذ عودته إلى المشاركة الدولية عام 2019 بعد توقفٍ استمر خمسة أعوامٍ حيث بدأ رحلة العودة من المركز الـ 114 عالميًّا قبل أن يتقدم إلى المركز الـ 98 في 2020، ثم الـ 95 عام 2021.

وشهد عام 2022 قفزاتٍ كبيرةً للمنتخب في سلم التصنيف العالمي، إذ وصل إلى المركز الـ 50 عالميًّا، ثم تقدم إلى الـ 35 قبل أن ينهي العام في المركز الـ 31.

وواصل أخضر الشاطئية تقدُّمه خلال 2023 بصعوده إلى المركز الـ 29 عالميًّا، ثم الـ 25، وصولًا إلى الـ 23، وكان حينها أفضل تصنيفٍ في تاريخ المنتخب.

ويعكس وصول الأخضر حاليًّا إلى المركز الـ 17 عالميًّا والخامس آسيويًّا التطور المتواصل للمنتخب.