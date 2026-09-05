جائزة إيطاليا.. راسل يحسم التجارب الحرة الثانية

قفز البريطاني جورج ‌راسل، سائق فريق مرسيدس، المنافس على لقب بطولة العالم لسباقات فورمولا 1، إلى صدارة التجارب الحرة الثانية لجائزة إيطاليا الكبرى، الجمعة، ليردَّ على فريق فيراري الذي هيمن على الحصة ​الأولى.

وأشعل «فيراري» حماس الجماهير في التجارب الأولى في حلبة مونزا شديدة الحرارة، لكنَّ راسل سجل في الثانية زمنًا قدره دقيقة واحدة و22.559 ثانية، متفوقًا بفارق 0.120 ثانية على الفرنسي شارل لوكلير، الذي احتل المركز الثاني، وأرسل بذلك رسالةً واضحةً عن نياته قبل السباق الذي يسعى إلى الفوز به لتقليص فارق الـ 59 نقطةً بينه وبين كيمي أنتونيلي، زميله في الفريق ومتصدر ‌الترتيب العام.

وكان ‌لوكلير سجل أسرع زمنٍ في التجارب الحرة الأولى، ​وقدره دقيقة ‌واحدة ⁠و23.008 ​ثانية، متفوقًا ⁠بفارق 0.173 ثانية على هاميلتون أمام عشرات الآلاف من المشجعين المتحمسين.

واحتل أنتونيلي، الذي من المقرَّر أن ينطلق من ‌المركز الأخير بسبب عقوباتٍ تتعلَّق بالمحرك، المركز الثالث في ‌التجارب الثانية بفارق 0.141 ثانية عن المتصدر، بينما احتل ​بطل العالم الحالي سائق مكلارين ‌المركز الرابع، ولويس هاميلتون المركز الخامس، والأسترالي أوسكار بياستري، سائق مكلارين، المركز السادس.

وفاز البريطاني نوريس بالسباقين الأخيرين، ‌ويسعى إلى تحقيق الفوز الثالث، الأحد المقبل.

وكان راسل، الذي يتساوى في النقاط مع هاميلتون بعد 12 جولةً، ثالث أسرع سائقٍ في التجارب الحرة الأولى.