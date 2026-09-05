بينتو ينتظر.. ريوس يظهر

ينتظر البرازيلي بينتو، حارس مرمى فريق النصر الأول لكرة القدم، قرار الأسترالي آنج بوستيكوجلو، مدرب «الأصفر العاصمي»، حول مشاركته من عدمها في لقاء الاتحاد، السبت، في قمة الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي، وفق مصدر خاصّ بـ «الرياضية».

وسيكشف الأسترالي، خلال الاجتماع الفني، عن قراره النهائي بالزج بالعقيدي أساسيًّا، والاستعانة باللاعبين الأجانب الثمانية داخل الملعب، أو إبعاد أنجيلو، ومشاركة بينتو في المباراة. وكان بينتو غاب عن مواجهة التعاون الماضية بسبب البطاقة الحمراء التي حصل عليها خلال اللقاء أمام الاتفاق ضمن الجولة الثالثة من «روشن».

وفي جانب القطب الجدَّاوي، شارك الكولومبي ريتشارد ريوس، لاعب الوسط، المنضم أخيرًا إلى الاتحاد، في التدريب الجماعي، مساء الجمعة، قبل نحو 24 ساعةً على مواجهة «الكلاسيكو». واختتم الفريق استعداداته للمباراة بحصةٍ تدريبيةٍ على ملعبه في جدة، شهِدت انضمام اللاعب إلى زملائه الجدد بعد ساعاتٍ قليلةٍ من توقيعه عقد انتقاله إلى «الإتي» معارًا لمدة موسمٍ واحدٍ من بنفيكا البرتغالي.

ووفق مصادر «الرياضية»، يتجمَّع «النمور»، ظهر السبت، داخل أحد فنادق المدينة، ويعقد الألماني ينس فيسينج، مدرب الفريق، اجتماعًا فنيًّا معهم للكشف عن التشكيل الأساسي وأسماء الاحتياطيين.