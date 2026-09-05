بوسيتش: صافرات الاستهجان ضد أرتيم أحزنتني

عبَّر الهولندي مارينو بوسيتش، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، عن حزنه لصافرات الاستهجان التي أطلقتها الجماهير ضد الأوكراني أرتيم بوندارينكو، لاعب الوسط الجديد، مشدِّدًا على ضرورة التكاتف مع اللاعب في هذه المرحلة.

وقال بوسيتش خلال المؤتمر الصحافي بعد الفوز الكبير على الرياض 5ـ0 ضمن الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي، الجمعة: «أعرف جماهير الأهلي، فهي صعبةٌ ومحبةٌ للنادي، وأنا حزينٌ لما حدث. قبل أسبوعٍ كان هناك ترحيبٌ بأرتيم، واليوم نجد استهجانًا عليه! لابد أن نقف معه، فكل لاعبٍ يعطي أقصى ما عنده».

وأضاف المدرب الهولندي: «أنا معجبٌ بكل اللاعبين، ولابدَّ أن نقف جميعًا مع بعضنا، وأن نكون يدًا واحدةً، وأن نتكاتف في هذه المرحلة».

وأثنى مدرب الأهلي على ردة فعل اللاعبين تجاه زميلهم الأوكراني، وتابع: «ردة فعل اللاعبين كانت جميلةً جدًّا. أشكرهم على هذا الأمر. ما يهمنا الفوزُ بنتيجةٍ كبيرةٍ».

وعن أداء فريقه أمام الرياض، أجاب بوسيتش: «المباراة كانت صعبةً في بدايتها، لكنْ إثر تسجيلنا الهدف الأول سيطرنا عليها، وأسهم ذلك في تحسين صورتنا بعد المباراتين الماضيتين».