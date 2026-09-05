استعراض أهلاوي

استعرض الفريق الأهلاوي قدراته الهجومية بفوز كاسح على الرياض 5ـ0، الجمعة، في الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي، مستعيدًا بذلك توازنه بعد خسارتين متتاليتين. تصوير: علي خمج