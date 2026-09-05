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استعراض أهلاوي

2026.09.05 | 12:22 am
استعرض الفريق الأهلاوي قدراته الهجومية بفوز كاسح على الرياض 5ـ0، الجمعة، في الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي، مستعيدًا بذلك توازنه بعد خسارتين متتاليتين. تصوير: علي خمج
استعراض أهلاوي

استعراض أهلاوي

استعراض أهلاوي

استعراض أهلاوي

استعراض أهلاوي