ليتش: الهلال عاقبنا.. وإسقاطه يحتاج إلى مباراة مثالية

أقرَّ الألماني توماس ليتش، مدرب فريق الشباب الأول لكرة القدم، بارتكاب لاعبيه أخطاءً منحت الفوز للهلال في المباراة التي جرت، الجمعة، ضمن خامس جولات دوري روشن السعودي.

وفي مؤتمرٍ صحافي، تلا اللقاء الذي خسره الشباب بثنائيةٍ نظيفةٍ، قال ليتش: «إذا أردت الفوز أمام الهلال، فعليك تقديم مباراةٍ مثاليةٍ. لعبنا مباراةً جيدةً في الشوط الأول، لكنَّ شوطًا جيدًا وحده لا يكفي إذا كنت تريد الفوز».

وأضاف: «الشوط الثاني كان صعبًا، وعلينا الاعتراف بأن الهلال فريقٌ كبيرٌ. إذا أردت جني النقاط أمامه، فعليك تقديم مباراةٍ مثاليةٍ، وهذا ما لم نفعله اليوم».

وتابع: «طلبت من اللاعبين اللعب بتركيزٍ عالٍ، وبشكلٍ متوازنٍ، ونجحنا في تصعيب المهمة على الهلال، لكنْ عندما ترتكب أخطاءً أمام فريقٍ مثله، سيستطيع معاقبتك، لذا تحتاج إلى مباراةٍ مثاليةٍ».

وأردف: «عندما أتحدَّث عن المباراة المثالية، أعني ضرورة استغلال اللحظات التي تتاح لك، وتسجيل الهدف الأول للحصول على الزخم، لكنْ هذا لم يحدث».

وزاد: «في النهاية، خسرنا كراتٍ سهلةً أثناء عملية البناء، خاصةً في الشوط الثاني. عندما تفقد الكرة بسهولةٍ، تتراجع، ويصبح الخصم في وضعٍ أفضل، ولم نتخذ القرارات الصحيحة».

وبرَّر استبدال علي الأسمري، لاعب الوسط، بالقول: «كان علينا إخراجه، لأنه لم يكن قادرًا على اللعب لفترةٍ أطول، خاصَّةً أنه عاد أخيرًا من الإصابة».

وأشار إلى ما ينقص فريقه قائلًا: «أقول دائمًا إنني مدربٌ أعمل مع المجموعة الموجودة لدي. ضاري كان موقوفًا، وتوماس بارتي كان مصابًا، ولم يشارك اليوم، كما أننا لا نملك دكة بدلاءٍ مثل الهلال، لكنَّني لن أتذمَّر، فأنا أثق بلاعبيّ، وأثق بأوليفييه وبالرئيس في العمل من أجل إيجاد اللاعبين المناسبين للنادي».

وزاد: «الأمر يتعلَّق بتحقيق التوازن بين الجانبين الهجومي والدفاعي. أردنا الاستحواذ بشكلٍ أكبر، لكنْ علينا تقبُّل أن الهلال فريقٌ قوي. في وسط ميدانه هناك روبن نيفيش وسافيتش، وعندما يدخل مارتينيلي يصبح الأمر أصعب، ومن الصعب التحكُّم بهم».

وختم: «كانت لدينا خطةٌ مختلفةٌ، لكنْ علينا تقبُّل ما حدث في المباراة».

وعجز الشباب مجدَّدًا عن تحقيق أول انتصاراته في الدوري، ولقي هزيمته الثانية في خمس جولاتٍ، وتوقَّف رصيده عند ثلاث نقاطٍ.