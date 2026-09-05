ريشة: جزائيتا الأهلي صحيحتان

صادق المصري محمد كمال ريشة، محلل «الرياضية» التحكيمي، على صحة قراري الحكم عبد الله العويدان باحتساب ركلتي جزاء لفريق الأهلي الأول لكرة القدم خلال مباراته ضد الرياض، الجمعة، ضمن الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي.

واحتسب العويدان ركلتي جزاء للأهلي على مدار الشوطين، سجَّل منهما الإنجليزي الهدفين الأول والرابع في المواجهة التي حسمها الفريق الجداوي بخماسية نظيفة على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في جدة.

وعلَّق ريشة على ركلة الجزاء الأولى، قائلًا: «تدخل صحيح من «VAR» في الدقيقة 11، وبعد المراجعة الحكم يحتسب ركلة جزاء للأهلي نتيجة تعرض لاعبه سعد بلعبيد للركل بإهمال من قبل سلطان العيسى، لاعب الرياض».

وأضاف ريشة: «قرار صحيح من الحكم بعد تدخل «VAR» باحتساب ركلة جزاء للأهلي عند الدقيقة 58، نتيجة تعرض لاعبه أرتيم للعرقلة من قبل محمد الخيبري، لاعب الرياض، والإنذار مستحق وليس الطرد، لوجود تنافس».