الثانية تواليا.. قبضة الخليج بطل السوبر

تُوِّج فريق الخليج الأول لكرة اليد، الجمعة، بكأس السوبر السعودي لموسم 2026ـ2027 للمرة الثانية تواليًا، والرابعة في تاريخه.

وجاء تتويج الخليج باللقب عقب تفوُّقه على النور 22ـ15 في المواجهة التي جمعتهما على ملعب صالة مدينة الأمير نايف بن عبد العزيز الرياضية في القطيف وسط حضورٍ جماهيري كبيرٍ في المدرَّجات.

وطبقًا لوكالة الأنباء السعودية «واس»، شهد اللقاء تنافسًا فنيًّا كبيرًا حيث أنهى الخليج الشوط الأول متقدمًا 12ـ10 قبل أن يفرض أفضليته خلال مجريات الشوط الثاني، ويحسم المواجهة لصالحه بفارق سبعة أهدافٍ.

وفي مراسم الختام، سلَّم حسن بن نصر هلال، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة اليد، لاعبي الخليج الكأس والميداليات الذهبية، فيما قلَّد فريد الصالح، عضو مجلس الإدارة، لاعبي النور الميداليات الفضية لحلولهم ثانيًا، إلى جانب تكريم الطاقم التحكيمي ومراقبي المباراة.