47 مباراة دون خسارة.. الهلال يكسر رقمه ويطارد قياسي الأهلي

تفادى فريق الهلال الأول لكرة القدم الخسارة للمباراة الـ 47 على التوالي في دوري روشن السعودي، محطِّمًا رقمه السابق البالغ 46 مباراةً، بعدما أنهى مواجهته مع الشباب، الجمعة، ضمن الجولة الخامسة، بالفوز 2ـ0.

وبات الفريق العاصمي على بُعد أربع مبارياتٍ فقط من معادلة الرقم القياسي المسجَّل باسم الأهلي، صاحب أطول سلسلة لا خسارةٍ في دوري المحترفين بواقع 51 مباراةً.

وبدأ الهلال هذه السلسلة بعد الهزيمة 1ـ3 أمام النصر، 4 أبريل 2025، في النسخة قبل الماضية من الدوري.

وتخطى أطول سلسلةٍ سابقةٍ له في المسابقة، التي امتدَّت إلى 46 مباراةً دون هزيمةٍ، بين مايو 2023 ونوفمبر 2024.

ولا تزال سلسلة الأهلي القياسية صامدةً منذ نجاحه في تحقيقها بين عامَي 2014 و2016.

ورفض الهلال التفريط في أي نقطةٍ منذ بداية الموسم الجاري محققًا العلامة الكاملة من مبارياته الخمس، بإجمالي 15 نقطة.