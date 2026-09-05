بثنائية إيساك.. ليفربول يسجل الفوز الأول

منح المهاجم الدولي السويدي ألكسندر إيساك فريق ليفربول الإنجليزي الأول لكرة القدم الفوز الأول في الدوري الممتاز على حساب مضيفه أبسويتش تاون بهدفين نظيفين، ضمن الجولة الثالثة الجمعة.

وسجّل الدولي السويدي ثنائيته في الدقائق العشر الأولى، مانحًا بذلك مدربه الجديد الإسباني أندوني إيراولا فوزه الأول في مباراة رسمية بعد تعادلين أمام نيوكاسل ونوتنجهام فوريست تواليًا بالنتيجة عينها 2-2 بالمرحلتين السابقتين من الدوري.

وافتتح إيزاك التسجيل بتسديدة قوية بيمناه من الجهة اليمنى داخل منطقة الجزاء، عجز عنها الحارس الهولندي المضيف كيال سخيربن، وذلك بعد تمريرة حاسمة من كودي خاكبو «6»

ومرر الجناح الهولندي، كرة بينية متقنة صوب إيزاك، فاستلمها الأخير في الجهة اليسرى داخل المنطقة وراوغ المدافع جايكوب جريفس، قبل إيداعها أرضية بيسراه في منتصف المرمى «9»



وأقحم المدرب الإسباني إيراولا الجناح الفرنسي برادلي باركولا بدلا من الإسباني فيكتور مونيوس «64»، وذلك في أول مشاركة للوافد الجديد من باريس سان جرمان مقابل 167 مليون دولار.

وحقق ليفربول فوزه الثالث تواليا على إيبسويتش، والخامس في آخر ست مواجهات بينهما ضمن كافة المسابقات مقابل تعادل واحد، واستعاد عافيته في الوقت المناسب قبل مواجهة القمة أمام أتلتيكو مدريد الإسباني، الأربعاء، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعة الموحدة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتُستكمل المرحلة يومي السبت والأحد، وفي أهم مبارياتها يستقبل مانشستر سيتي ضيفه كوفنتري سيتي، ويحلّ توتنام الباحث عن فوزه الأول ضيفًا على نوتنجهام فورست السبت، فيما يرحل مانشستر يونايتد إلى ليفربول لمواجهة إيفرتون، ويلعب أرسنال، حامل اللقب، أمام جاره تشلسي في ديربي لندني على ملعب الإمارات الأحد.