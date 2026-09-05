قبل المباراة التاريخية.. كومو يقلبها على جنوى

قلبَ فريق كومو الأول لكرة القدم تأخره 0ـ1 إلى فوزٍ بـ 4ـ1 على جنوى، الجمعة، في افتتاح المرحلة الثالثة من الدوري الإيطالي.

وسجل المونتينيجري ميلوتين أوسماييتش أوَّلًا لجنوى في الدقيقة 19، لكنَّ كومو قلبَ الطاولة بأهداف الكرواتي مارتن باتورينا «25»، والسنغالي أسَّان دياو «30 و78»، والأرجنتيني نيكو باس «40».

وتابع كومو بقيادة مدربه الإسباني سيسك فابريجاس انطلاقته الواعدة في الدوري محقِّقًا فوزه الثاني تواليًا بعد أوَّلَ أمام مضيفه نابولي 2ـ1 في المرحلة الماضية، وتعادلٍ أمام أودينيزي 1ـ1، ليعتلي الصدارة مؤقتًا برصيد سبع نقاطٍ.

في المقابل، تلقَّى جنوى ومدربه الإيطالي دانييلي دي روسي، بطل العالم في 2006، الذي قاده إلى البقاء في الدرجة الأولى الموسم الماضي، الخسارة الثالثة بعد السقوط أمام نابولي «0ـ2»، ولاتسيو «0ـ1»، ليتذيَّل الترتيب دون نقاطٍ.

وهذا الفوز الثالث لكومو على جنوى في آخر سبع مواجهاتٍ بينهما، مقابل أربعة تعادلاتٍ ضمن كافة المسابقات.

وسيكون كومو على موعدٍ مع التاريخ، الخميس المقبل، عندما يستضيف فريق لايبزيج الألماني في مستهل مشاركةٍ غير مسبوقةٍ له ضمن دوري أبطال أوروبا.

وتُستكمل المرحلة، السبت والأحد والإثنين، إذ يستقبل إنتر ميلان، حامل اللقب، وصيفه نابولي، ويحلُّ أتالانتا ضيفًا على روما السبت. فيما تتَّجه الأنظار، الأحد، إلى قمةٍ تقليديةٍ من العيار الثقيل بين يوفنتوس وميلان على ملعب أليانز في تورينو في أهمِّ المباريات.