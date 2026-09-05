موناكو يفسد ليلة باريس.. وليون يكتسح أوكسير

قلبَ فريق موناكو الأول لكرة القدم تأخره إلى فوزٍ بـ 2ـ1 على مضيفه باريس سان جيرمان، الجمعة، في افتتاح مباريات الجولة الثالثة للدوري الفرنسي.

وأفسد فريق إمارة موناكو احتفالية باريس بتمديد عقد مدربه لويس إنريكي، وخمسةٍ من لاعبيه في أول مباراةٍ لهم على ملعب حديقة الأمراء، بالإضافة إلى تقديم كأس السوبر الأوروبي، تاركًا حامل اللقب دون أي فوزٍ في مبارياته الثلاث الأولى.

وبفوزه، أصبح موناكو الفريق الوحيد المتبقي في الدوري الذي يحافظ على سجلٍّ خالٍ من الهزائم، ليتربَّع على صدارة جدول الترتيب.

ومنح ماركينيوس، قلب الدفاع، باريس التقدم في الدقيقة 31 عندما أرسل الجناح الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا تمريرةً عرضيةً داخل منطقة الياردات الست، ليسدِّدها القائد البرازيلي في المرمى.

وهذا الهدف الثاني للاعب في مباراتين متتاليتين، إذ سجل أيضًا خلال التعادل 2ـ2 مع ليل في المباراة السابقة.

وأدرك موناكو التعادل عبر المدافع البرتغالي نازينيو الذي سجل هدفًا بكرةٍ رأسيةٍ من مسافةٍ قريبةٍ عقب تمريرةٍ عرضيةٍ من جوردان تيزيه في أول محاولةٍ على المرمى للضيوف «58».

وقلبَ موناكو موازين المباراة رأسًا على عقب عندما أحرز الهدف الثاني في الدقيقة 72 حيث صنع البلجيكي ستانيس إيدومبو، لاعب الوسط، فرصةً للتسديد على الجانب الأيسر من منطقة الجزاء قبل أن يرسلها قويةً في الشباك من زاويةٍ ضيقةٍ.

وفي مباراةٍ أخرى لحساب الجولة نفسها، سجل الجناح الغاني أرنست نواما هدفًا، وأرسل تمريرةً حاسمةً، ليحقق ليون فوزًا سهلًا 3ـ1 على ضيفه أوكسير.

وتقدَّم ليون في الدقيقة 28 عندما ارتقى المدافع النمساوي فيليكس باخر أعلى من الجميع، ليحوِّل ركلةً ركنيةً من نواما إلى المرمى.

وأضاف زاكاري أتيكام، الظهير الأيمن، الهدف الثاني بعد ثلاث دقائق بتسديدةٍ منخفضةٍ من حافة منطقة الجزاء، لكنَّ أوكسير قلَّل الفارق قبل نهاية الشوط الأول عبر الجناح الإنجليزي كاميرون آرتشر، الذي سجل أول أهدافه مع النادي.

واستعاد ليون تقدُّمه بفارق هدفين عندما توغَّل نواما داخل منطقة الجزاء، وسدَّد كرةً في الشباك بعد بداية الشوط الثاني بفترةٍ وجيزة.