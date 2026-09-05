ظهور مارتينيلي الأول.. 7 لمسات وتسديدة واحدة

اكتفى البرازيلي جابرييل مارتينيلي، جناح فريق الهلال الأول لكرة القدم، بسبع لمساتٍ للكرة، وتسديدةٍ واحدةٍ، اعترضها الدفاع في ظهوره الأول مع «الأزرق» أمام الشباب، الجمعة، ضمن خامس جولات دوري روشن السعودي.

وبدأ اللاعب، القادم للتو من أرسنال الإنجليزي، المباراة احتياطيًّا قبل دخوله بدلًا من زميله سلطان مندش، الجناح الأيمن، في الدقيقة 68.

وحسب موقع «سوفا سكور» الإلكتروني، أكمل ثلاث تمريراتٍ صحيحة من أصل خمسٍ بنسبة 60%.

وأكمل تمريرةً صحيحةً واحدةً من أصل ثلاثٍ في نصف ملعب المنافس، مقابل تمريرتين صحيحتين من أصل محاولتين في نصف ملعب الهلال.

وأرسل البرازيلي عرضيةً واحدةً، لم تكن دقيقةً، بينما تعرَّض للمراوغة مرتين خلال مشاركته.

واستعاد الكرة مرةً واحدةً، فيما خسر مواجهتيه الأرضيتين، ومواجهته الهوائية الوحيدة.

وأنهى الهلال المباراة فائزًا بهدفين، وواصل تصدُّر جدول الترتيب محققًا العلامة الكاملة بـ 15 نقطة.