تمهيدي الكونفدرالية.. الترجي الجرجيسي يكسب ديامبارس بثلاثية

قلب فريق الترجي الجرجيسي التونسي الأول لكرة القدم تأخره إلى فوز 3ـ1 على ضيفه ديامبارس السنغالي، الجمعة، في ذهاب الدور التمهيدي الأول لكأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويشارك في التصفيات 56 فريقًا بحثًا عن الجائزة الأولى، البالغة قيمتها أربعة ملايين دولار أمريكي. ومن بين الأندية المشاركة أربعة سبق لها التتويج بكأس الأبطال ومنها الأهلي المصري، صاحب التتويجات القياسية بـ 12 لقبًا. كما يظهر الرجاء البيضاوي، المتوَّج ثلاث مرات، ومواطنه الجيش الملكي المغربي بطل نسخة 1985 ووصيف 2026.

وتقدم ديامبارس عن طريق الحاج جيبي ديالو «13»، قبل أن يدرك الترجي الجرجيسي التعادل «35» بواسطة خليل القصاب، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في الشباك. وعاد اللاعب نفسه ليضع المضيف في المقدمة بركلة جزاء «53». وزادت صعوبة مهمة الفريق السنغالي بعد طرد لاعبه محمد ديالي «67»، ليكمل المباراة بعشرة لاعبين.

واستغل الترجي النقص العددي ليضيف الهدف الثالث عن طريق السنغالي سامبا ضيوف، الذي أطلق تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء هزت شباك ديامبارس «70».

وبدأ الفريق السنغالي المباراة بشكل أفضل ونجح في افتتاح التسجيل في الدقيقة «13»، لكن الجرجيسي سرعان ما دخل أجواء اللقاء وبدأ في تهديد مرمى منافسه.

وتجرى مباراة العودة الأسبوع المقبل في السنغال في مواجهة سيسعى الترجي الجرجيسي إلى حسمها لعبور الدور التمهيدي الأول للبطولة.

وفي بقية مباريات اليوم، تعادل فريق إيه. إس. بسي التشادي 2ـ2 مع كورهوجو الإيفواري. وتعادل بانتير الكاميروني مع رايون سبورت الرواندي 1ـ1 وهي النتيجة نفسها التي انتهت بها مباراة بورت لويس من موريشيوس مع ضيفه البوتسواني جوانينج جالاكسي من بوتسوانا.