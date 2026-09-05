باروت يهزم مدريد ويحبط مكتشفه

خسِر فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم مباراته الأولى الموسم الجاري، الجمعة، بعدما أوقف الإيرلندي تروي باروت، مهاجم ريال بيتيس، الانطلاقة المثالية لموسم البرتغالي جوزيه مورينيو، مدربه السابق، الذي منحه فرصة الظهور الأول قبل نحو ستة أعوام.

وفاز بيتيس 1ـ0 على ضيفه العاصمي في انطلاقة الجولة الرابعة من الدوري الإسباني «لا ليجا»، ليتساوى الطرفان في عدد النقاط، بواقع تسعٍ لكلٍّ منهما.

ودخل باروت بديلًا، وأحرز الهدف الوحيد في الدقيقة 81، محتفلًا وسط زملائه تحت أنظار مورينيو، الذي منحه انطلاقة مشواره الكروي على مستوى الفريق الأول عندما أشركه بديلًا مع فريق توتنام هوتسبير ضد بيرنلي، أواخر عام 2019، ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج».

وهزَّ الإيرلندي الشباك بعد متابعة كرةٍ ارتدت من البلجيكي تيبو كورتوا، حارس المرمى.

وأدرك المهاجم الإسباني البديل كارلوس إسبي التعادل بعد أربع دقائق من تسديدةٍ مقصيَّةٍ، لكنَّ الهدف أُلغِي بداعي التسلل عقب مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR».

وأتيحت لريال مدريد فرصةٌ أخيرةٌ عندما احتُسِبَت له ركلة جزاءٍ في الوقت بدل الضائع، نفَّذها مبابي، وتصدَّى لها، فاييس ليضمن النقاط الثلاث لبيتيس.

وهذا التعثر هو الأول لفريق مورينيو الموسم الجاري بعد الفوز خلال الجولات الثلاث الأولى.

وعاد البرتغالي إلى تدريب الفريق، في وقتٍ سابقٍ الصيف الجاري، بعد فترةٍ أولى من 2010 إلى 2013.

وخسِر المدرب الشهير من نظيره التشيلي مانويل بيليجريني، مدرب ريال بيتيس، للمرة السادسة من مجموع 18 لقاءً بين المدربَين، كسِب الأول ثمانيةً منها، وانتهت أربعةٌ بالتعادل.