الاتحاد والنصر.. 3 غادروا و6 يترقبون الظهور الأول

يبرز البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر الأول لكرة القدم في مقدمة اللاعبين العائدين إلى المشاركة في مواجهة الكلاسيكو أمام الاتحاد، السبت، في قمة الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي، بعد غيابه عن مواجهة الطرفين الأخيرة في الموسم الماضي.

وغاب أسطورة الكرة البرتغالية عن لقاء الكلاسيكو الأخير، الذي حسمه فريقه بثنائية نظيفة في 6 فبراير الماضي، بسبب ما وصفته تقارير وقتها باعتراضه على تواضع دعم النصر بالصفقات في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وبخلاف رونالدو، يتوقع مشاركة سبعة لاعبين آخرين من الفريقين غابوا عن المواجهة الماضية، منهم أربعة لاعبين من الاتحاد، وهم: الهولندي ستيفن بيرجوين وصالح الشهري والصربي يان كارلو سيميتش والنيجيري جورج إيلينخينا، ومن جانب النصر ثلاثة لاعبين، وهم: نواف العقيدي وسالم النجدي وعبد الله الحمدان.

في موازاة ذلك، بقي 20 لاعبًا من قائمة الفريقين المشاركة في كلاسيكو فبراير الماضي، وأكثرهم من النصر بواقع 12 لاعبًا مقابل ثمانية لاعبين من النصر، فيما رحل ستة لاعبين من الطرفين.

وتضم قائمة الـ12 لاعبًا المستمرين مع الأصفر العاصمي كلًا من البرازيلي بينتو ماتيوس، حارس المرمى، والإسباني إينيجو مارتينيز والفرنسي محمد سيماكان ومواطنه كيسنجلي كومان وعبد الإله العمري وعبد الله الخيبري والبرازيلي أنجيلو جابرييل والبرتغالي جواو فيليش والسنغالي ساديو ماني وأيمن يحيى ونواف بوشل وعلي الحسن المرجح رحيله عن الفريق.

أما من الاتحاد، فبقي الصربي بريدراج رايكوفيتش، حارس المرمى، والبرتغالي دانيلو بيريرا وأحمد الجليدان والجزائري حسام عوار ومهند الشنقيطي ويوسف النصيري وأحمد الغامدي وطلال حاجي.

في المقابل، يغيب خمسة لاعبين من الطرفين لأسباب تراوحت بين الإصابات والرحيل ونهاية العقود، ففي الجانب الاتحادي هناك ثلاثة لاعبين لن يكونوا حاضرين في مباراة السبت، والأمر يتعلق بالألباني ماريو ميتاي، المعار إلى جنوى الإيطالي، والمالي محمدو دومبيا، المصاب بالرباط الصليبي، والفرنسي موسى ديابي، المنتقل إلى ليفركوزن الألماني، بينما يغيب عن النصر كل من سلطان الغنام، المصاب، والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، المنتهي عقده مع النادي.

ولم تقتصر قائمة الغيابات على اللاعبين فقط، بل شملت المدربين بعدما تعاقد الناديان مع مدربين جديدين، إذ يتولى الألماني ينس فيسينج المهام الفنية للفريق الاتحادي، ويقود الأسترالي آنج بوستيكوجلو تدريب النصر خلفًا للثنائي البرتغالي سيرجيو كونسيساو وجورجي جيسوس اللذين كانا على رأس الجهاز الفني للفريقين في اللقاء الماضي.

وأقيل كونسيساو من منصبه في يونيو الماضي، بينما رحل جيسوس نهاية عقده الذي استمر لمدة موسم واحد توجه بقيادة الفريق إلى تحقيق لقب الدوري.

وعلى الجانب الآخر، يترقب ستة لاعبين جدد الظهور الأول في الكلاسيكو، وهم: السنغالي ديون لوبي وفارس عابدي ومختار علي والكولومبي ريتشارد رويس وراكان الكعبي «الاتحاد» والبرتغالي سامو كوستا «النصر».