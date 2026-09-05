الدور الأول.. 9 أفراح نصراوية أمام الاتحاد

يدخل فريق النصر الأول لكرة القدم مواجهة مضيفه الاتحاد، السبت، على ملعب «الإنماء» بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة متسلحًا بتفوق خلال مواجهات الدور الأول من دوري المحترفين.

ومنذ انطلاق دوري المحترفين موسم 2008ـ2009 لعب الفريقان 18 قمة بينهما في الدور الأول، فاز النصر في 9 مواجهات، وتفوق الاتحاد في 4، إضافة إلى 5 تعادلات.

ولم يكتف النصر بتفوقه الواضح على الاتحاد في الدور الأول من مباريات دوري المحترفين، إذ سجل لاعبوه 30 هدفًا خلال مواجهات الدور الأول دوريًا، فيما أحرزت كتيبة الاتحاد 20 هدفًا.

وانتهى أول لقاء بين الفريقين في الدور الأول بدوري المحترفين بنتيجة التعادل الإيجابي 2ـ2، خلال الجولة الرابعة في موسم 2008ـ2009. وسجل أحمد المبارك هدفي النصر، بينما سجل للاتحاد محمد نور الهدفين.

وحقق النصر الفوز في آخر مواجهة جمعت الفريقين بالدور الأول خلال الموسم الماضي، حين تفوق بنتيجة 2ـ0 في الجولة الرابعة، بفضل هدفي السنغالي ساديو ماني والأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو.

هذا وفاز النصر بنتيجة 5ـ2 على الاتحاد، في الجولة 17 من دوري المحترفين موسم 2023ـ2024، ليحقق الفوز الأكبر في تاريخ مواجهات الفريقين بالدور الأول دوريًا.

وسجل رونالدو هدفين وماني هدفين إضافة إلى هدف من البرازيلي أندرسون تاليسكا، فيما سجل حمد الله هدفي الاتحاد حينها.

وتفوق النصر بوضوح على الاتحاد خلال مواجهات الدور الأول بين عامي 2014 و2019، إذ حقق 6 انتصارات متتالية في الدور الأول، بدءًا من موسم 2013ـ2014 وحتى موسم 2018ـ2019، قبل أن تنتهي قمة الدور الأول بالتعادل 1ـ1 خلال موسم 2019ـ2020.

يذكر أن فريق الاتحاد حقق آخر فوز على النصر دوريًا في الدور الأول خلال الموسم قبل الماضي، حين انتصر بنتيجة 2ـ1 في الجولة 13. وسجل هدفي الاتحاد حينها كل من بنزيما وبيرجوين، فيما سجل رونالدو هدف النصر الوحيد.