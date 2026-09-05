الجولة الخامسة.. الاتحاد لا يخسر أمام النصر

يدخل فريق الاتحاد الأول لكرة القدم مواجهته أمام النصر، السبت، ضمن الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي، بسجل خالٍ من الخسارة أمام الأصفر عندما يلتقيان في الجولة ذاتها.

وسبق للفريقين أن تواجها مرتين ضمن الجولة الخامسة من الدوري، انتهت الأولى بفوز الاتحاد، فيما حسم التعادل الثانية، وجرت المباراتان على ملعب «الأول بارك» في الرياض.

وجاء اللقاء الأول موسم 2021ـ2022، ونجح خلاله الاتحاد في الفوز 3ـ1، بأهداف البرازيلي برونو هنريكي وعبد الرحمن العبود والبرازيلي إيجور كورنادو، فيما سجل سلطان الغنام هدف النصر الوحيد.

وفي موسم 2022ـ2023، تجدد اللقاء بين الفريقين في الجولة الخامسة، وانتهت المواجهة بالتعادل السلبي 0ـ0.

ويستضيف الاتحاد نظيره النصر، السبت، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية «الإنماء» في جدة، بثالث مواجهة تجمع الفريقين ضمن الجولة الخامسة من دوري المحترفين.