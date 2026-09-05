بعد إسقاط الاتحاد مرتين.. كفّة النصر أرجح

تميل كفّة الفوز بوضوح إلى فريق النصر الأول لكرة القدم، عندما يواجه منافسه الاتحاد في نسخة جديدة من دوري المحترفين تلي موسمًا حسم فيه «الأصفر العاصمي» مواجهتي الذهاب والإياب لمصلحته.

وتتجدَّد هذه الحالة للمرة السادسة في بطولة دوري المحترفين التي استحدثت صيف 2008.

ويتواجه الأصفران، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي على ملعب «الإنماء» في جدة، معقل فريق «النمور»، الذي خسر أمام منافسه مواجهتي الموسم الماضي بنتيجة واحدة «2ـ0».

وقبل النسخة الماضية، حسم النصر مواجهتيه مع الاتحاد في الدوري مواسم 2013ـ2014 و2014ـ2015 و2015ـ2016 و2017ـ2018 و2023ـ2024. ونجح الفريق العاصمي في إنهاء المواجهة التالية في كل مرة فائزًا، باستثناء اللقاء الذي أعقب موسم 2023ـ2024، حين خسر 1ـ2.

وفي حال فاز النصر بمباراة «الإنماء»، فسيحقق سلسلة قوامها 3 انتصارات متتالية أمام الاتحاد في دوري المحترفين، للمرة الثالثة، بعد سلسلتين سابقتين بلغتا هذا الرقم أو تجاوزتاه.

وبلغت السلسلة الأولى 7 انتصارات متتالية خلال الفترة من 2013 وحتى 2016، فيما اقتصرت الثانية على 3 انتصارات متتالية بين عامي 2017 و2018.