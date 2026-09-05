السبت.. النصر يتفوق على الاتحاد

يتفوق فريق النصر الأول لكرة القدم على نظيره الاتحاد في المواجهات التي جمعتهما، السبت، ضمن منافسات دوري المحترفين السعودي، قبل لقائهما المرتقب في اليوم ذاته، ضمن الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي.

والتقى الفريقان خمس مرات، السبت، منذ انطلاق دوري المحترفين، حسم النصر ثلاثًا منها لمصلحته، مقابل انتصارين للاتحاد، فيما غاب التعادل عن جميع المواجهات.

وعلى صعيد الأهداف، أحرز لاعبو النصر 11 هدفًا خلال المباريات الخمس، مقابل تسعة أهداف سجلها الاتحاديون.

ويستضيف الاتحاد نظيره النصر، السبت، على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي.