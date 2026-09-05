ثلاثي إسبانيا.. لقاء بأدوار جديدة في «كلاسيكو روشن»

يجدد الصربي بريدراج رايكوفيتش، حارس مرمى فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، وزميله المغربي يوسف النصيري، والبرتغالي سامو كوستا، لاعب وسط النصر، ذكريات مواجهاتهم السابقة في الدوري الإسباني، عندما يلتقون مجددًا السبت ضمن الجولة الخامسة في دوري روشن السعودي، ولكن بأدوار مختلفة هذه المرة.

وقبل 866 يومًا من المباراة المرتقبة، كان رايكوفيتش وسامو كوستا يقفان في فريق واحد بقميص مايوركا الإسباني، في مواجهة النصيري الذي كان يقود هجوم إشبيلية.

وفي 22 أبريل 2024، التقى مايوركا وإشبيلية ضمن منافسات الدوري الإسباني، وشارك رايكوفيتش حارسًا للأول، وإلى جانبه سامو كوستا في خط الوسط، فيما بدأ النصيري المباراة مهاجمًا للفريق الأندلسي.

وانتهت المواجهة بفوز إشبيلية 2ـ1، وسجل النصيري الهدف الأول لفريقه في شباك رايكوفيتش، ليخرج متفوقًا على الثنائي الذي سيجد نفسه، بعد أكثر من موسمين، في وضع مختلف تمامًا.

ولم تكن تلك المباراة المواجهة الوحيدة التي جمعت الثلاثي في إسبانيا، إذ التقوا أيضًا خلال الدور الأول من موسم 2023ـ2024.

وفي 9 ديسمبر 2023، فاز مايوركا على إشبيلية 1ـ0، بمشاركة رايكوفيتش وسامو كوستا، فيما كان النصيري ضمن التشكيلة الأساسية للفريق الأندلسي.

وخلال المواجهتين، بقي توزيع اللاعبين ثابتًا، رايكوفيتش وسامو كوستا في صف واحد، والنصيري في الطرف المقابل، قبل أن تغيّر تحركات سوق الانتقالات خلال الموسمين التاليين شكل العلاقة بين الثلاثي.

وغادر رايكوفيتش مايوركا إلى الاتحاد، قبل أن ينضم النصيري لاحقًا إلى الفريق ذاته، ليتحول المهاجم الذي سجل في شباك الحارس الصربي خلال مواجهتهما في إسبانيا إلى زميل له داخل الفريق الجداوي.

وفي الجهة الأخرى، غادر سامو كوستا مايوركا وانضم إلى النصر، ليصبح اللاعب الذي كان يقف إلى جانب رايكوفيتش في مواجهة النصيري منافسًا للاثنين هذه المرة.

وبذلك، تتغير المعادلة التي ظهرت في الدوري الإسباني، من وجود رايكوفيتش وسامو كوستا أمام النصيري، إلى اجتماع رايكوفيتش والنصيري في صف الاتحاد، مقابل كوستا بقميص النصر.

وتتجاوز علاقة رايكوفيتش بكوستا حدود المواجهات السابقة، بعدما تزامل اللاعبان في مايوركا وشاركا معًا في عدد من المباريات، قبل أن يفترق طريقهما لاحقًا، فيما بدأت علاقته بالنصيري بمواجهة مباشرة بين حارس ومهاجم، قبل أن تتحول إلى شراكة داخل الاتحاد.

وتمنح مباراة الاتحاد والنصر الثلاثي فرصة للاجتماع في مواجهة واحدة للمرة الأولى منذ انتقالهم إلى دوري «روشن»، لكن بتوزيع مختلف عن آخر ظهور جمعهم قبل 866 يومًا.