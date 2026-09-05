النجعي.. خماسية النصر شاهدة على النجم الأقدم

يبرز سامي النجعي، لاعب وسط فريق النصر الأول لكرة القدم، أقدم نجم في «الكلاسيكو» أمام الاتحاد، السبت، ضمن الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي.

النجعي المولود في 7 فبراير 1997 في جازان، بدأ مسيرته مع الفئات السنية لنادي النصر قبل أن يصعد إلى الفريق الأول في 2016.

اللاعب النصراوي خاض أولى مبارياته الرسمية يوم 8 مايو 2016 أمام الاتحاد ضمن منافسات الدوري، وسجل هدفه الأول عند الدقيقة 79 خلال فوز النصر بنتيجة 5ـ0.

أعير النجعي إلى القادسية مطلع 2019، وشارك في أربع مباريات دون أهداف، ثم انتقل على سبيل الإعارة إلى ضمك في صيف 2019 وخاض 17 مباراة دون تسجيل، قبل أن يعود إلى النصر في سبتمبر 2020.

مع النصر خاض أكثر من 115 مباراة في الدوري وسجل 13 هدفًا، وأسهم في تتويج الفريق بكأس السوبر السعودي 2020 وكأس العرب للأندية الأبطال 2023.