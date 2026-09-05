اليابان.. علامة مشتركة بين بوستيكوجلو وفيسينج

تُشكِّل محطة كرة القدم اليابانية عاملًا مشتركًا بين مسيرتَي الأسترالي آنج بوستيكوجلو، مدرب فريق النصر الأول، والألماني ينس فيسينج، مدرب الاتحاد، اللذين يتنافسان السبت في «الكلاسيكو»، ضمن خامس جولات دوري روشن السعودي.

وتجربة الاتحاد هي الثانية في المشوار التدريبي لفيسينج «38 عامًا»، الذي منحه جامبا أوساكا الياباني، ديسمبر الماضي، فرصة التحوُّل من دور المدرب المساعد إلى الرجل الأول للجهاز الفني.

وتُوِّج أوساكا، تحت قيادة الألماني، بدوري أبطال آسيا 2، بعدما تغلَّب على النصر 1ـ0 في المباراة النهائية.

ولعِب الفريق الياباني 27 مباراةً مع فيسينج، كسِب 15 منها، وتعادل في ثلاثٍ، وخسِر تسع مرَّاتٍ.

وبعد نصف موسمٍ فقط، أغلق المدرب الشاب هذه الصفحة، وقَبِل عرض إدارة الاتحاد، التي اختارته خلفًا للبرتغالي سيرجيو كونسيساو.

ويمتلك بوستيكوجلو «61 عامًا» خبرةً أطول، إذ يعمل مدربًا منذ منتصف عقد التسعينيات الميلادية، وتحمل سيرته الذاتية محطاتٍ عدة، من بلاده إلى اليونان، حيث وُلِد، ثم اليابان، تليها إسكتلندا، ثم إنجلترا، بلد الدوري الأقوى عالميًّا، وصولًا إلى تسلُّم مهمة النصر، الصيف الجاري.

وعُيِّن آنج مدربًا ليوكوهاما إف مارينوس الياباني ديسمبر 2017، وقاده في 2019 إلى الفوز بلقب الدوري.

وبقِي الأسترالي مع الفريق حتى قرَّر صيف 2021 الاستقالة لقبول عرض سلتيك الإسكتلندي.

وقاد مدرب النصر فريقه الياباني في 161 مباراةً، كسِب منها 80، وتعادل في 28، وخسِر 53.

ومثل فيسينج، يُعدُّ بوستيكوجلو من الوجوه الجديدة على دوري «روشن»، واستعان به النصر بعد انتهاء العلاقة التعاقدية مع البرتغالي جورجي جيسوس، المدرب الحالي لمنتخب بلاده.