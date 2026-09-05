الثالثة تواليا.. الاتحاد يواجه النصر بمدرب مختلف

أصبح الألماني ينز فيسينج، مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، ثالث

مدرب على التوالي يقود مواجهة «الكلاسيكو» أمام النصر قبل اللقاء الذي يجمعهما، السبت، ضمن الجولة الـ5 من دوري روشن السعودي على ملعب «الإنماء» بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

وخلال آخر مواجهة جمعت النصر والاتحاد في دوري المحترفين الموسم الماضي، بالتحديد في الجولة 21 من موسم 2025ـ2026، فاز النصر على الاتحاد بنتيجة 2ـ0، حين كان يقود الاتحاد حينها المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو.

وسجل كل من ساديو ماني وأنجيلو هدفي النصر في شباك الاتحاد، ليفوز الأصفر العاصمي حينها بقيادة جورجي جيسوس.

وفي مواجهة الدور الأول بين الفريقين في الموسم الماضي، لم يكن كونسيساو على رأس الطاقم الفني للاتحاد، إذ كان يدربه حينها المدرب الفرنسي لوران بلان.

هذا وخسر لوران بلان أيضًا من النصر بنتيجة 0ـ2 في الجولة الرابعة من الدوري في موسم 2025ـ2026، حيث سجل كل من ساديو ماني وكريستيانو رونالدو هدفي النصر، ليخسر لوران بلان ويرحل بعدها عن تدريب الاتحاد، إذ كانت مواجهة النصر هي الأخيرة له مع الفريق.

وتضع هذه المواجهة المدرب الألماني أمام تحدٍ صعب بعد أن خسر سابقوه المواجهة الدورية.

وحصد الفريق الغربي 8 نقاط حتى الآن بعد أول 4 جولات، بتحقيقه الفوز مرتين إضافة إلى تعادلين دون خسارة، فيما حصد النصر 12 نقطة من الفوز في أول 4 جولات متتالية.

وسبق للمدرب فيسينج الفوز على النصر حين كان يقود فريق جامبا أوساكا الياباني بنتيجة 1ـ0، في نهائي بطولة دوري أبطال آسيا 2 بالموسم الماضي، إلا أنه يواجه منافسه للمرة الأولى مع فريقه الجديد الاتحاد الموسم الجاري.