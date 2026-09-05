الهزائم تلاحق بوستيكوجلو أمام الألمان

يواجه الأسترالي آنج بوستيكوجلو، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، نظيره الألماني ينز فيسينج، مدرب الاتحاد، السبت، على ملعب «الإنماء» في جدة، ضمن قمة الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي، في اختبار جديد أمام المدرسة التدريبية الألمانية.

وسبق لبوستيكوجلو تدريب فريق توتنام الإنجليزي ونوتنجهام فورست وسيلتك الإسكتلندي، إضافة إلى منتخب أستراليا وعدة فرق أسترالية ويابانية خلال مسيرته التدريبية الطويلة.

وواجه المدرب الأسترالي 17 مرة المدرسة الألمانية تمكن آنج بوستيكوجلو من الفوز في 5 مباريات فيما خسر 9، إضافة إلى 3 تعادلات، قبل المواجهة المقبلة ضد فيسينج مدرب الاتحاد.

والتقى مدرب النصر الحالي خصمه الألماني ثورستين فينك 3 مرات من قبل، حيث فاز كل مدرب في مباراة إضافة إلى تعادل واحد.

وقاد آنج فريق يوكوهاما الياباني للفوز على فيسيل كوبي الذي كان يدربه فينك في مباراة، فيما فاز المدرب الألماني في لقاء، وانتهت المباراة الثالثة بالتعادل 3ـ3.

وواجه آنج أيضًا المدرب الألماني دينو توبمولر حين كان يقود الأسترالي فريق توتنام.

وفاز توتنام على فرانكفورت بقيادة توبمولر بنتيجة 1ـ0، وتعادل في اللقاء الآخر بنتيجة 1ـ1، ليصعد توتنام إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي 2025.

وحين كان يقود منتخب أستراليا، التقى آنج مع المدرب الألماني أولي شتيليكه، مدرب منتخب كوريا الجنوبية.

وتبادل المدربان الفوز حيث فازت أستراليا في مباراة بنتيجة 2ـ1، وفازت كوريا في مباراة بنتيجة 1ـ0.

وبالمثل واجه الألماني سكيبه في مباراتين، حين كان يقود سكيبه منتخب اليونان، حيث فازت أستراليا مع آنج في مباراة بنتيجة 1ـ0، وخسرت الأخرى أمام الخصم ذاته 1ـ2 تجريبيًا.

وأمام يورجن كلوب حين كان يقود ليفربول، قاد آنج توتنام للفوز على ليفربول بنتيجة 2ـ1، فيما خسر مباراة أخرى 2ـ4.

وقاد آنج منتخب أستراليا مرتين ضد منتخب ألمانيا بقيادة يواكيم لوف، إذ خسر في مباراة بنتيجة 2ـ3، كما تعادل في الأخرى بنتيجة 2ـ2، ليبقى دون فوز أمام لوف.

هذا وخسر آنج مرتين أمام الألماني ماركو روزه، حيث فاز لايبزيج مع روزه مرتين على سيلتك بقيادة آنج، كما خسر مع توتنام مرتين أمام برايتون بقيادة الألماني فابيان هورزيلر.