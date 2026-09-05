رونالدو وماني.. 15 مساهمة في كلاسيكو الاتحاد

يسعى فريق النصر الأول لكرة القدم إلى استئناف انطلاقته المثالية في الموسم الجديد، إذ يرصد الوصول إلى النقطة 15 في الجولة الخامسة، التي ينتظر فيها مواجهة من العيار الثقيل، بحلوله ضيفاً على الاتحاد، مساء السبت.

ويأمل النصر في استمرار البصمة التهديفية اللافتة لاثنيْن من نجومه في هذا الكلاسيكو، وهما كريستيانو رونالدو قائده البرتغالي، وساديو ماني جناحه السنغالي، كونهما اجتمعا على إتمام 15 مساهمة تهديفية في آخر 8 مواجهات بين النصر والاتحاد، أي منذ بداية زمالة هذا الثنائي تحت شعار النصر في موسم 2023-2024.

وجاء أول حضور لرونالدو وماني، معاً في تشكيلة النصر أمام الاتحاد، 26 ديسمبر 2023، ولحساب الجولة 17 دورياً في موسم 2023-2024، وشهدت استعراضاً من هذا الثنائي على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة، إذ فاز النصر بنتيجة 5-2، بعدما سجل رونالدو من علامة الجزاء مرتيْن في الدقيقتيْن 19 و68، قبل أن يضع ماني بصمته بهدفيْن من هجمتيْن مرتدتيْن في الدقيقتيْن 75 و82.

وحقق النصر فوزاً عريضاً آخر، في لقاء العودة من موسم 2023-2024، والذي استضافه ملعب الأول بارك بتاريخ 27 مايو 2024، لحساب الجولة 34، إذ افتتح رونالدو التسجيل للنصر قبل نهاية الشوط الأول، وأضاف هدفاً ثانياً في الدقيقة 69 من رأسية بعد ركنية نفذها مارسيلو بروزوفيتش، ليفوز النصر 4-2 بغياب بصمة ماني التهديفية، والذي خرج مصاباً بين شوطيْ المباراة.

ومُني النصر بهزيمتيْن أمام الاتحاد دورياً في موسم 2024-2025، على الرغم من استمرار المساهمات التهديفية من جانب الثنائي، إذ سجل رونالدو هدف فريقه الوحيد، خلال الخسارة بنتيجة 1-2 في 6 ديسمبر 2024، وفي الجولة 13 من عمر الموسم، قبل أن يحسم الاتحاد لقاء العودة في الأول بارك، لحساب الجولة 30، في 7 مايو 2025، بنتيجة 2-3، وكان ماني أفضل لاعبي النصر حينها، بتسجيله الهدف الأول وصناعته الثاني لأيمن يحيى، مقابل غياب بصمة رونالدو، علماً أن الاتحاد فاز بهدف قاتل سجله حسام عوار في الدقيقة 94.

وتواجه الفريقان بتاريخ 19 أغسطس 2025، في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، على أراضي هونج كونج، إذ نجح النصر ببلوغ المباراة النهائية بعد فوزه 2-1، وبعد تألق رونالدو وماني، إذ صنع الأول هدف الفوز لجواو فيليش في الدقيقة 61، فيما افتتح ماني التسجيل في الدقيقة 10، قبل ربع ساعة من تلقيه بطاقة حمراء، عقب ارتكابه خطأ قاسياً على حامد الشنقيطي، حارس الاتحاد.

وقادت ثنائية رونالدو وماني النصر لفوز جديد في 26 سبتمبر 2025، في رابع جولات دوري روشن بموسمه الماضي، على ملعب الإنماء في جدة، إذ افتتح ماني التسجيل في الدقيقة 9، قبل أن يصنع الثاني لرونالدو في الدقيقة 35، ليحسم النصر القمة بهدفيْن دون رد.

وودّع النصر صراع كأس الملك، في الموسم الماضي، بتاريخ 28 أكتوبر 2025، عندما خسر الكلاسيكو على أرضه بنتيجة 1-2، في الدور ثمن النهائي، فكان الكلاسيكو الوحيد الذي لم يسهم فيه رونالدو أو ماني تهديفياً أمام الاتحاد، منذ بداية زمالتهما مع النصر، إذ وقّع أنجيلو على هدف النصر الوحيد في تلك المباراة.

وجاءت المواجهة الأخيرة بين النصر والاتحاد في 6 فبراير الماضي، لحساب الجولة 21 من الدوري، وافتقد فيها النصر لخدمات قائده البرتغالي، إلا أن ماني شغل مركز المهاجم الصريح، وقاد النصر للفوز بهدفيْن نظيفيْن بعد تعادل استمر حتى الدقيقة 84، أي لحظة افتتاح النجم السنغالي للتسجيل من ركلة جزاء.