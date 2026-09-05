رسميا.. هيوز يغادر ليفربول إلى الهلال

أعلن نادي ليفربول رسميًا، السبت، مغادرة الإسكتلندي ريتشارد هيوز، المدير الرياضي، منصبه، في طريقه إلى الهلال.

وكانت «الرياضية» نقلت عن مصدر خاص، يوليو الماضي، أن إدارة الهلال أبدت مرونةً بالموافقة على طلب هيوز السماح له بإرسال عدد من مساعديه إلى الرياض مبكِّرًا لتولي ملفات التعاقدات الصيفية، والإشراف عليها بشكل مباشر، إلى حين وصوله رسميًّا، سبتمبر 2026.

ويضم طاقم هيوز كلًا من الإنجليزي سايمون فرانسيس والإسكتلندي مارك جيمس بيرتشيل، إلى جانب الإيرلندي هاري نيكولاس آرتر.

ويملك هيوز خبرةً إداريةً واسعةً، إذ بدأ مسيرته في نادي بورنموث الإنجليزي عام 2016 مديرًا رياضيًّا، ثم انتقل إلى ليفربول في 2024 لخلافة الألماني يورج شمادتكه في المنصب ذاته.

وعين هيوز ‌المدرب الهولندي أرني سلوت خلفا ‌للألماني يورجن كلوب وهو قرار أثمر نتائج فورية ​بفوز الفريق بلقب الدوري ‌الإنجليزي الممتاز.

كما أشرف ‌على حملة تعاقدات مع لاعبين بارزين مثل فلوريان فيرتس وألكسندر إيزاك وأوجو إكيتيكي وغيرهم في الوقت الذي استثمر فيه ليفربول أموالا طائلة للتنافس على أعلى المستويات.