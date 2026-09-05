بعد الثنائية.. فان ديك: واثقون في إيزاك

أوضح الهولندي فيرجيل فان ديك، قائد ليفربول الإنجليزي الأول لكرة القدم، أن مستوى السويدي ألكسندر إيزاك، زميله في صفوف «الريدز» لم يكن يومًا موضع شك، بعدما قادهم بثنائيته في شباك إيبسويتش تاون إلى الفوز الأول الرسمي تحت قيادة الإسباني أندوني إيراولا، مدرب الفريق الجديد.

وقال فان ديك في تصريح صحافي نقلته قناة «سكاي سبورتس» السبت: «لا أعتقد أن مستواه كان يومًا موضع شك بالنسبة لنا، في العام الماضي تعرض لإصابة سيئة ومؤسفة، وكان الأمر متوقفًا عليه، بفضل العمل الجاد الذي بذله كل يوم للعودة بأسرع مما يمكن، أعتقد أنه خاض كأس عالم جيدة جدًا، وفترة إعدادية للموسم كذلك، وهو الآن مستعد لتسريع الإيقاع».

وأضاف النجم الهولندي: «رأينا مدى جودته عندما واجهناه ضد نيوكاسل، والآن سيُظهر للعالم قدراته وهو يرتدي قميص ليفربول أيضًا».

وسجل إيزاك هدفي الفوز 2ـ0 الجمعة في الدقائق العشر الأولى من المباراة، ليرفع رصيده الموسم الجاري إلى ثلاثة أهداف من ثلاث مباريات.

وبعد انتقاله من نيوكاسل قبل عام، مقابل صفقة قياسية بلغت 169 مليون دولار، عانى اللاعب السويدي في موسمه الأول مع ليفربول من مشاكل في الجاهزية البدنية والإصابات.

وغاب إيزاك عن الملاعب لثلاثة أشهر، الموسم الماضي، بعد كسر في عظمة الشظية، ويأمل أن يكون قد طوى أخيرًا صفحة عام أول صعب لاعبًا في صفوف الفريق الحائز على الدوري 20 مرة.